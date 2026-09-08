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गार्डनिंग टिप्स: बारिश खत्म होने से पहले घर में जरूर लगा लें ये पौधे, सर्दियों तक रहेंगे हरे-भरे
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:01 PM IST
सार
Gardening Tips : अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर आने वाले मौसम में हरा-भरा और खूबसूरत दिखाई दे, तो कुछ ऐसे पौधों को चुन सकते हैं जिन्हें सामान्य देखभाल के साथ घर में आसानी से उगाया जा सकता है।
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मानसून जाने से पहले ये पौधे लगाएं
- फोटो : Ai
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बारिश का मौसम पौधों और बागवानी के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। हवा में नमी, मिट्टी में पर्याप्त पानी और मौसम का संतुलित तापमान कई पौधों की नई ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। मानसून के आखिरी दिनों में लगाए गए कई पौधे मिट्टी में अच्छी तरह अपनी जड़ें जमा लेते हैं और आने वाले महीनों में तेजी से विकसित हो सकते हैं। यही वजह है कि बारिश खत्म होने से पहले घर की बालकनी, छत या छोटे से गार्डन में कुछ नए पौधे लगाने का यह अच्छा समय हो सकता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर आने वाले मौसम में हरा-भरा और खूबसूरत दिखाई दे, तो कुछ ऐसे पौधों को चुन सकते हैं जिन्हें सामान्य देखभाल के साथ घर में आसानी से उगाया जा सकता है। फूलों वाले पौधे हों, खुशबू देने वाले पौधे हों या फिर घर की हरियाली बढ़ाने वाले विकल्प, मानसून के बाद का समय नई बागवानी की शुरुआत के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि पौधों की ग्रोथ आपके क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, धूप और देखभाल पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं बारिश खत्म होने से पहले किन पौधों को घर में लगाया जा सकता है।
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वास्तु शास्त्र
- फोटो : Adobe Stock
तुलसी का पौधा
भारतीय घरों में तुलसी का पौधा धार्मिक और पारंपरिक महत्व रखने के साथ-साथ घर की हरियाली भी बढ़ाता है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप मिलने पर तुलसी अच्छी तरह विकसित हो सकती है। बारिश के दौरान या मानसून के बाद तुलसी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नमी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।
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मनी प्लांट वास्तु
- फोटो : adobe stock
मनी प्लांट
अगर आप कम देखभाल में घर को हरा-भरा बनाना चाहते हैं तो मनी प्लांट एक लोकप्रिय विकल्प है। इसे बालकनी, कमरे या घर के किसी रोशनी वाली जगह पर लगाया जा सकता है। बारिश के मौसम की नमी में इसकी बेल अच्छी ग्रोथ कर सकती है, लेकिन लगातार पानी देने से बचना चाहिए। मिट्टी सूखने की स्थिति देखकर ही पानी दें।
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गुड़हल
- फोटो : instagram
गुड़हल का पौधा
लाल, पीले, गुलाबी और अन्य रंगों के खूबसूरत फूलों वाला गुड़हल घर के गार्डन को आकर्षक बना सकता है। पर्याप्त धूप और सही देखभाल मिलने पर यह पौधा अच्छी तरह बढ़ता है। मानसून के दौरान या बारिश खत्म होने से पहले इसे लगाने से पौधे को जड़ें विकसित करने में मदद मिल सकती है। गमले में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर रखें।
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अपराजिता का फूल
- फोटो : adobe stock
अपराजिता का पौधा
अपराजिता एक सुंदर बेल वाला पौधा है, जो अपने नीले, सफेद या बैंगनी रंग के फूलों के कारण घर की खूबसूरती बढ़ा सकता है। इसे गमले में लगाकर किसी सहारे के साथ बढ़ने दिया जा सकता है। बालकनी या गार्डन की सजावट के लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है। पर्याप्त धूप और नियंत्रित पानी इसकी बेहतर ग्रोथ में मदद कर सकता है।
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