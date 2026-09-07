फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi

जरूरी खबर: शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? MRP के साथ ये चीजें जरूर चेक करें

Mon, 07 Sep 2026 04:03 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 07 Sep 2026 04:03 PM IST
सार

Ultimate Guide to Buying Mustard Oil: बाजार से बोतल वाला सरसों का तेल खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यहां हम आपको उन्हीं बातों की जानकारी देंगे। 

विज्ञापन
mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI
Ultimate Guide to Buying Mustard Oil: सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक जाना-पहचाना हिस्सा है। सब्जी में तड़का लगाने से लेकर अचार और कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आज सरसों के तेल की अलग-अलग कंपनियों और पैकिंग के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अक्सर लोग कीमत और MRP देखकर ही बोतल खरीद लेते हैं। 


लेकिन सिर्फ सस्ता या महंगा होना किसी तेल की गुणवत्ता तय नहीं करता। पैकेट खरीदते समय लेबल पर लिखी कुछ जरूरी जानकारियों को पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अगली बार बाजार से सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ MRP देखकर फैसला न करें। बोतल के लेबल पर मौजूद इन 7 चीजों को ध्यान से देखने की आदत डालें।
mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI

 1. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट

तेल की बोतल खरीदने से पहले निर्माण की तारीख और Best Before/Expiry से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। कोशिश करें कि बहुत पुरानी पैकिंग वाला तेल न खरीदें। लेबल पर दी गई निर्माता की जानकारी और उपयोग संबंधी निर्देशों को भी पढ़ना जरूरी है।

2. पैकेट या बोतल की सील

बोतल खरीदते समय उसकी सील जरूर जांचें। कैप ढीला हो, सील टूटी हो या पैकेजिंग से तेल लीक हो रहा हो तो ऐसी बोतल लेने से बचें। पैकिंग पर किसी तरह की क्षति या छेड़छाड़ दिखाई दे तो दूसरा विकल्प चुनना बेहतर है।

 
mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI
3. FSSAI लाइसेंस नंबर

खाद्य तेल की पैकिंग पर FSSAI लाइसेंस नंबर और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी देखें। इससे आपको उत्पाद की लेबल संबंधी जानकारी जांचने में मदद मिलती है। सिर्फ किसी बड़े ब्रांड का नाम देखकर ही खरीदारी न करें।

4. सामग्री और तेल का प्रकार

लेबल पर यह जरूर पढ़ें कि बोतल में किस तरह का तेल है। अगर उत्पाद में अन्य तेलों के मिश्रण की जानकारी दी गई है, तो उसे भी ध्यान से पढ़ें। अपनी जरूरत के मुताबिक सरसों के तेल का प्रकार और लेबल पर दी गई जानकारी समझकर ही खरीदारी करें।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI
5. नेट मात्रा जरूर चेक करें

MRP के साथ बोतल में तेल की नेट मात्रा भी देखें। अलग-अलग कंपनियां अलग पैक साइज में तेल बेचती हैं। इसलिए केवल MRP की तुलना करने के बजाय कीमत के साथ मात्रा भी देखें। इससे आपको सही कीमत की तुलना करने में आसानी होगी।

6. पैकिंग और स्टोरेज निर्देश

बोतल पर दिए गए स्टोरेज निर्देश भी पढ़ें। तेल को किस तरह रखने की सलाह दी गई है, इसकी जानकारी लेबल पर मिल सकती है। घर लाने के बाद बोतल को अच्छी तरह बंद करके निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखना बेहतर होता है।

 
विज्ञापन
mustard oil buying tips in hindi asli mustard oil kaise kharide in hindi
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI

याद रखें ये बात

अगर आप बाजार से डिब्बा बंद सरसों का तेल खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ कम कीमत या आकर्षक पैकिंग देखकर तेल खरीदने से बचें। बोतल पर दी गई जरूरी जानकारी, पैकिंग की स्थिति, तारीख और अन्य विवरणों को ध्यान से पढ़ें। खराब या संदिग्ध गुणवत्ता वाला तेल लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए खरीदारी के समय थोड़ी सावधानी बरतें और हमेशा भरोसेमंद स्रोत से सही लेबल वाला उत्पाद ही चुनें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed