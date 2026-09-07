जरूरी खबर: शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? MRP के साथ ये चीजें जरूर चेक करें

1 of 5 शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Ultimate Guide to Buying Mustard Oil: सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक जाना-पहचाना हिस्सा है। सब्जी में तड़का लगाने से लेकर अचार और कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आज सरसों के तेल की अलग-अलग कंपनियों और पैकिंग के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अक्सर लोग कीमत और MRP देखकर ही बोतल खरीद लेते हैं।



लेकिन सिर्फ सस्ता या महंगा होना किसी तेल की गुणवत्ता तय नहीं करता। पैकेट खरीदते समय लेबल पर लिखी कुछ जरूरी जानकारियों को पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अगली बार बाजार से सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ MRP देखकर फैसला न करें। बोतल के लेबल पर मौजूद इन 7 चीजों को ध्यान से देखने की आदत डालें। सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक जाना-पहचाना हिस्सा है। सब्जी में तड़का लगाने से लेकर अचार और कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आज सरसों के तेल की अलग-अलग कंपनियों और पैकिंग के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अक्सर लोग कीमत और MRP देखकर ही बोतल खरीद लेते हैं।

2 of 5 शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI



1. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट



तेल की बोतल खरीदने से पहले निर्माण की तारीख और Best Before/Expiry से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। कोशिश करें कि बहुत पुरानी पैकिंग वाला तेल न खरीदें। लेबल पर दी गई निर्माता की जानकारी और उपयोग संबंधी निर्देशों को भी पढ़ना जरूरी है।



2. पैकेट या बोतल की सील



बोतल खरीदते समय उसकी सील जरूर जांचें। कैप ढीला हो, सील टूटी हो या पैकेजिंग से तेल लीक हो रहा हो तो ऐसी बोतल लेने से बचें। पैकिंग पर किसी तरह की क्षति या छेड़छाड़ दिखाई दे तो दूसरा विकल्प चुनना बेहतर है।





3 of 5 शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI

3. FSSAI लाइसेंस नंबर



खाद्य तेल की पैकिंग पर FSSAI लाइसेंस नंबर और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी देखें। इससे आपको उत्पाद की लेबल संबंधी जानकारी जांचने में मदद मिलती है। सिर्फ किसी बड़े ब्रांड का नाम देखकर ही खरीदारी न करें।



4. सामग्री और तेल का प्रकार



लेबल पर यह जरूर पढ़ें कि बोतल में किस तरह का तेल है। अगर उत्पाद में अन्य तेलों के मिश्रण की जानकारी दी गई है, तो उसे भी ध्यान से पढ़ें। अपनी जरूरत के मुताबिक सरसों के तेल का प्रकार और लेबल पर दी गई जानकारी समझकर ही खरीदारी करें।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI

5. नेट मात्रा जरूर चेक करें



MRP के साथ बोतल में तेल की नेट मात्रा भी देखें। अलग-अलग कंपनियां अलग पैक साइज में तेल बेचती हैं। इसलिए केवल MRP की तुलना करने के बजाय कीमत के साथ मात्रा भी देखें। इससे आपको सही कीमत की तुलना करने में आसानी होगी।



6. पैकिंग और स्टोरेज निर्देश



बोतल पर दिए गए स्टोरेज निर्देश भी पढ़ें। तेल को किस तरह रखने की सलाह दी गई है, इसकी जानकारी लेबल पर मिल सकती है। घर लाने के बाद बोतल को अच्छी तरह बंद करके निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखना बेहतर होता है।





विज्ञापन

5 of 5 शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : AI