{"_id":"6a9e8d48893bb5e59f0a9c4e","slug":"mustard-oil-buying-tips-in-hindi-asli-mustard-oil-kaise-kharide-in-hindi-2026-09-07","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"जरूरी खबर: शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? MRP के साथ ये चीजें जरूर चेक करें","category":{"title":"Lifestyle","title_hn":"लाइफ स्टाइल","slug":"lifestyle"}}
जरूरी खबर: शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? MRP के साथ ये चीजें जरूर चेक करें
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:03 PM IST
सार
Ultimate Guide to Buying Mustard Oil: बाजार से बोतल वाला सरसों का तेल खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यहां हम आपको उन्हीं बातों की जानकारी देंगे।
विज्ञापन
1 of 5
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Ultimate Guide to Buying Mustard Oil: सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक जाना-पहचाना हिस्सा है। सब्जी में तड़का लगाने से लेकर अचार और कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आज सरसों के तेल की अलग-अलग कंपनियों और पैकिंग के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अक्सर लोग कीमत और MRP देखकर ही बोतल खरीद लेते हैं।
लेकिन सिर्फ सस्ता या महंगा होना किसी तेल की गुणवत्ता तय नहीं करता। पैकेट खरीदते समय लेबल पर लिखी कुछ जरूरी जानकारियों को पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अगली बार बाजार से सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ MRP देखकर फैसला न करें। बोतल के लेबल पर मौजूद इन 7 चीजों को ध्यान से देखने की आदत डालें।
2 of 5
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI
1. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट
तेल की बोतल खरीदने से पहले निर्माण की तारीख और Best Before/Expiry से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। कोशिश करें कि बहुत पुरानी पैकिंग वाला तेल न खरीदें। लेबल पर दी गई निर्माता की जानकारी और उपयोग संबंधी निर्देशों को भी पढ़ना जरूरी है।
2. पैकेट या बोतल की सील
बोतल खरीदते समय उसकी सील जरूर जांचें। कैप ढीला हो, सील टूटी हो या पैकेजिंग से तेल लीक हो रहा हो तो ऐसी बोतल लेने से बचें। पैकिंग पर किसी तरह की क्षति या छेड़छाड़ दिखाई दे तो दूसरा विकल्प चुनना बेहतर है।
3 of 5
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI
3. FSSAI लाइसेंस नंबर
खाद्य तेल की पैकिंग पर FSSAI लाइसेंस नंबर और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी देखें। इससे आपको उत्पाद की लेबल संबंधी जानकारी जांचने में मदद मिलती है। सिर्फ किसी बड़े ब्रांड का नाम देखकर ही खरीदारी न करें।
4. सामग्री और तेल का प्रकार
लेबल पर यह जरूर पढ़ें कि बोतल में किस तरह का तेल है। अगर उत्पाद में अन्य तेलों के मिश्रण की जानकारी दी गई है, तो उसे भी ध्यान से पढ़ें। अपनी जरूरत के मुताबिक सरसों के तेल का प्रकार और लेबल पर दी गई जानकारी समझकर ही खरीदारी करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI
5. नेट मात्रा जरूर चेक करें
MRP के साथ बोतल में तेल की नेट मात्रा भी देखें। अलग-अलग कंपनियां अलग पैक साइज में तेल बेचती हैं। इसलिए केवल MRP की तुलना करने के बजाय कीमत के साथ मात्रा भी देखें। इससे आपको सही कीमत की तुलना करने में आसानी होगी।
6. पैकिंग और स्टोरेज निर्देश
बोतल पर दिए गए स्टोरेज निर्देश भी पढ़ें। तेल को किस तरह रखने की सलाह दी गई है, इसकी जानकारी लेबल पर मिल सकती है। घर लाने के बाद बोतल को अच्छी तरह बंद करके निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखना बेहतर होता है।
विज्ञापन
5 of 5
शुद्ध सरसों का तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI
याद रखें ये बात
अगर आप बाजार से डिब्बा बंद सरसों का तेल खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ कम कीमत या आकर्षक पैकिंग देखकर तेल खरीदने से बचें। बोतल पर दी गई जरूरी जानकारी, पैकिंग की स्थिति, तारीख और अन्य विवरणों को ध्यान से पढ़ें। खराब या संदिग्ध गुणवत्ता वाला तेल लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए खरीदारी के समय थोड़ी सावधानी बरतें और हमेशा भरोसेमंद स्रोत से सही लेबल वाला उत्पाद ही चुनें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।