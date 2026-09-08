ध्यान दें: फ्रिज में ये चीजें रखना पड़ सकता है महंगा, खाने के साथ फ्रिज भी हो सकता है खराब

फ्रिज को खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर खाने की चीज को फ्रिज में रख देना सही है।





दरअसल, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर रखना ज्यादा बेहतर होता है। वहीं, कुछ खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने से उनकी बनावट और स्वाद प्रभावित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इन चीजों के बारे में जान सकते हैं...