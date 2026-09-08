लाइट जाते ही घर की इन 5 चीजों को कर दें बंद, वरना चुपचाप जाती रहगी बिजली और आएगा भारी भरकम बिल

1 of 5 बिजली जाने के बाद भी ये चीजें खाती हैं बिजली - फोटो : AI







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बिजली चली जाती है तो घर में सबसे ज्यादा चिंता इन्वर्टर की बैटरी को लेकर होती है। लोग पंखा, लाइट और जरूरी सामान ही चलाते हैं, फिर भी कई बार इन्वर्टर का बैकअप उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि घर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद होने के बाद भी बिजली से जुड़े हुए हैं। कुछ उपकरण बंद होने के बावजूद थोड़ी बिजली लेते रहते हैं। इसे स्टैंडबाय बिजली की खपत कहा जाता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 बिजली जाने के बाद भी ये चीजें खाती हैं बिजली - फोटो : एआई जनरेटेड

टीवी को रिमोट से बंद करने पर

टीवी को रिमोट से बंद करने के बाद वह पूरी तरह बिजली से अलग नहीं होता। वह स्टैंडबाई मोड में रह सकता है ताकि रिमोट दबाते ही दोबारा चालू हो जाए। अगर बिजली जाने के बाद टीवी इन्वर्टर से जुड़ा है तो वह बैटरी पर थोड़ा लोड डाल सकता है।



सेट-टॉप बॉक्स

टीवी के साथ लगा सेट-टॉप बॉक्स भी अक्सर बिजली से जुड़ा रहता है। उसे रिमोट से बंद करने पर भी वह पूरी तरह बंद नहीं होता। इसलिए बिजली कटने के दौरान अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसे बंद कर देना बेहतर है।

3 of 5 बिजली जाने के बाद भी ये चीजें खाती हैं बिजली - फोटो : AI जनरेटेड

वाई-फाई राउटर

अगर वाई-फाई राउटर इन्वर्टर से जुड़ा है तो बिजली जाने के बाद भी वह लगातार चलता रहेगा। घर में उस समय इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो राउटर बंद करने से इन्वर्टर की बैटरी कुछ देर ज्यादा चल सकती है।



मोबाइल चार्जर

मोबाइल चार्ज होने के बाद भी चार्जर सॉकेट में लगा रह जाता है। ऐसे चार्जर थोड़ी मात्रा में बिजली ले सकते हैं। इसलिए मोबाइल चार्ज होने के बाद चार्जर निकाल देना अच्छी आदत है।

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4 of 5 बिजली जाने के बाद भी ये चीजें खाती हैं बिजली - फोटो : Adobe stock

माइक्रोवेव और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान

कुछ माइक्रोवेव, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में घड़ी, डिस्प्ले या मेमोरी जैसी सुविधाएं होती हैं। इसलिए बंद दिखने के बाद भी इनमें थोड़ी बिजली की खपत हो सकती है।

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