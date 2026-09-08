साफ कपड़ों से भी आने लगी सीलन की गंध? अलमारी में जरूर चेक करें ये चीज

1 of 5 अलमारी खोलते ही आती है बदबू? - फोटो : AI







Link Copied



अलमारी खोलते ही कपड़ों से सीलन या बासी जैसी गंध आने लगे तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं नमी की समस्या है। खासकर बारिश के मौसम में यह परेशानी ज्यादा होती है। कई बार कपड़े धोने के बाद ऊपर से सूखे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी नमी रह जाती है। ऐसे कपड़े जब बंद अलमारी में रख दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद उनमें अजीब सी गंध आने लगती है। इसके अलावा अलमारी में बहुत ज्यादा कपड़े भरना और लंबे समय तक दरवाजा बंद रखना भी इसकी वजह हो सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 अलमारी खोलते ही आती है बदबू? - फोटो : freepik

कपड़े पूरी तरह सूखे नहीं थे

कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले यह जरूर देख लें कि वे पूरी तरह सूखे हैं। खासकर मोटे कपड़ों, जेब, कॉलर और सिलाई वाली जगहों पर नमी रह सकती है। अगर हल्के गीले कपड़े बंद अलमारी में चले गए तो कुछ समय बाद बदबू आने लगती है।

3 of 5 अलमारी खोलते ही आती है बदबू? - फोटो : Adobe stock

अलमारी में हवा नहीं पहुंचती

अलमारी ज्यादातर समय बंद रहती है। ऐसे में उसके अंदर हवा का आना-जाना कम हो जाता है। अगर कमरे में नमी ज्यादा है तो उसका असर अलमारी के अंदर भी पड़ सकता है। इसलिए कभी-कभी अलमारी के दरवाजे खोलकर उसे कुछ देर खुला छोड़ दें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 अलमारी खोलते ही आती है बदबू? - फोटो : AdobeStock

कपड़े ठूंसकर रखने की आदत

अगर अलमारी में इतने कपड़े भर दिए हैं कि उनके बीच जगह ही नहीं बची, तो हवा ठीक से नहीं घूम पाएगी। इससे कपड़ों में सीलन वाली गंध बनी रह सकती है। कपड़ों को थोड़ा फैलाकर रखें और जरूरत से ज्यादा सामान अलमारी में न भरें।



गीली चीजें भी बन सकती हैं वजह

कभी-कभी इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, बारिश में भीगे कपड़े या गीले जूते अलमारी के पास रख दिए जाते हैं। इनसे आसपास नमी बढ़ सकती है। इसलिए गीली चीजों को पहले अच्छी तरह सुखाएं और उसके बाद ही अलमारी के पास रखें।

विज्ञापन