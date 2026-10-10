Latest Rangoli Design Ideas: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की पूजा, भक्ति और खुशियों का प्रतीक है। इन नौ दिनों में लोग अपने घरों को साफ-सुथरा सजाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और मां दुर्गा के स्वागत के लिए तरह-तरह की सजावट करते हैं। इस मौके पर घर के मुख्य द्वार और आंगन में रंगोली बनाना भी बेहद शुभ और आकर्षक माना जाता है। अगर आप इस नवरात्रि अपने घर को खास लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
आप चाहें तो पारंपरिक कमल, मां दुर्गा के चरण, कलश, दीपक और फूलों वाली रंगोली बना सकते हैं। वहीं, कम समय में रंगोली तैयार करने के लिए आसान ज्यामितीय पैटर्न और रंग-बिरंगे फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के लिए कुछ खूबसूरत रंगोली डिजाइन और उन्हें बनाने के आसान तरीके, जिनकी मदद से आपका घर त्योहार के रंगों से खिल उठेगा।
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नवरात्रि पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन
- फोटो : Ai
नवरात्रि के लिए 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन
कमल के फूल वाली रंगोली
कमल का फूल भारतीय परंपरा में सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के लिए गुलाबी, लाल, पीले और सफेद रंगों से कमल की रंगोली बना सकते हैं। बीच में छोटा दीपक रखने से इसका लुक और भी आकर्षक हो जाएगा।
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मां दुर्गा के चरणों वाली रंगोली
मां दुर्गा के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर चरणों के निशान वाली रंगोली बनाएं। लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल करके इसे पारंपरिक रूप दिया जा सकता है। आसपास छोटे फूलों और दीपकों से सजावट करें।
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कलश और स्वास्तिक रंगोली
नवरात्रि में कलश और स्वास्तिक जैसे पारंपरिक प्रतीकों से सजी रंगोली भी बनाई जा सकती है। इसे पूजा घर के बाहर या प्रवेश द्वार के पास बनाएं। लाल, पीले और सफेद रंगों का संयोजन इसे सुंदर बनाता है।
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फूलों वाली रंगोली
अगर आप प्राकृतिक सजावट पसंद करते हैं, तो गेंदे, गुलाब और सफेद फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाएं। यह डिजाइन बनाने में आसान है और घर के प्रवेश द्वार को ताजगी भरा लुक देता है।