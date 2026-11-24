तमाम अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि सेहतमंद रहने के लिए खानपान में सुधार करना सबसे जरूरी है। हम रोज जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसका सेहत पर सीधा असर होता है। सही खानपान से न सिर्फ वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है बल्कि ये बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। इसलिए सभी लोगों डाइट में फल-सब्जियां, नट्स और सीड्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है।
लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए?
अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे रोजाना की डाइट में शामिल कई चीजें सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही होती हैं, पर इसका हमें अंदाजा तक नहीं होता है। कहीं आप भी इन चीजों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं करते आ रहे हैं?
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ज्यादा नमक खाने से होने वाली दिक्कतें
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स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हम सभी की डाइट में तीन ऐसी सफेद चीजें हैं, जिनका अधिक सेवन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नमक, चीनी और सफेद ब्रेड ऐसी चीजें हैं जिन्हें कई प्रकार से नुकसानदायक पाया गया है। ज्यादातर लोग इनका सेवन रोज करते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में इन चीजों को खाने से ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है।
ज्यादा नमक खाने से बीपी का खतरा
नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमक में मौजूद सोडियम शरीर में पानी की मात्रा और ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। ज्यादा सोडियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
- हाई ब्लड प्रेशर दिल पर दबाव बढ़ाता है। इससे हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।
- ज्यादा नमक खाने का असर किडनी पर भी पड़ता है। इससे पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है।
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शुगर वाली डाइट के नुकसान
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ज्यादा चीनी खाने से क्या होता है?
मीठा खाना हम सभी को पसंद होता है। चाय, मिठाई, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक के जरिए हम सभी दिनभर मात्रा में जाने-अनजाने चीनी खा लेते हैं। ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
- ज्यादा मात्रा में चीनी वाली चीजें खाने से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है। इससे वजन बढ़ने और मोटापे का जोखिम हो सकता है।
- मोटापा टाइप-2 डायबिटीज के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है।
- डायबिटीज से बचाव और वजन को नियंत्रित रखने के लिए चीनी वाली चीजों का सेवन कम करना जरूरी है।
- सोडा, मीठे जूस, पैक्ड ड्रिंक्स और मिठाइयों में खूब चीनी होती है, इससे परहेज करना सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी है।
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व्हाइट ब्रेड खाने से क्या होता है?
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व्हाइट ब्रेड वाली चीजें तो नहीं खा रहे ज्यादा?
मैदे से बनी व्हाइट ब्रेड को रोजाना या ज्यादा मात्रा में खाने से सेहत पर कई तरह के असर पड़ सकते हैं। इसमें आमतौर पर फाइबर कम होता है और इसे बनाने के दौरान गेहूं के दाने की बाहरी परत हटा दिए जाते हैं। इससे ब्रेड का पोषण कम हो जाता है।
- व्हाइट ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं। इसे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए नियमित सेवन परेशानी बढ़ा सकता है।
- व्हाइट ब्रेड में फाइबर की मात्रा कम होती है। अगर पूरे दिन के आहार में फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज भी कम हों, तो मल त्याग में परेशानी और कब्ज हो सकती है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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