1 of 4 ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

दिल की बीमारियों का खतरा दुनियाभर के लोगों में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, कम उम्र के लोग यहां तक कि बच्चे भी इससे सुरक्षित नहीं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा रहता है तो ये आपके दिल के लिए खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इससे आपमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए समय रहते इसकी जांच और इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए उपाय करते रहना भी जरूरी है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हार्ट हेल्थ की बात आती है तो हम सभी कोलेस्ट्रॉल पर तो ध्यान देते हैं पर ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर पर भी क्या आपका ध्यान जाता है? मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल की ही तरह से ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ा रहना भी हार्ट की समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है।



आइए जानते हैं कि इससे क्या खतरे हो सकते हैं?

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2 of 4 कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स - फोटो : Adobe Stock Images

पहले जान लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है?



ट्राइग्लिसराइड्स शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का फैट है। हम जो भोजन खाते हैं, उससे शरीर को कैलोरी मिलती है। जरूरत से ज्यादा कैलोरी को शरीर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा करने लग जाता है। अगर आप हाई फैट और हाई कैलोरी वाला भोजन करते हैं तो इससे खतरा काफी बढ़ जाता है।

सामान्य मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स शरीर के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन जब खून में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो यह स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।

3 of 4 ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com

हाई ट्राइग्लिसराइड्स से क्या होता है?



खून में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर अधिक होने पर धमनियों में फैट जमा होने और उनके सख्त होने की प्रक्रिया से जुड़े जोखिम बढ़ने लगते हैं। इससे रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बहुत ज्यादा होने पर पैन्क्रियाटाइटिस की समस्या भी हो सकती है।

समय के साथ ये समस्या मेटाबोलिक सिंड्रोम, टाइप-2 डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म और फैटी लिवर का भी कारण बन सकती है।

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4 of 4 शराब के नुकसान - फोटो : Freepik.com