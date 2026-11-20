लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन



अनंत सिंह के कार कलेक्शन में महंगी एसयूवी शामिल हैं। 2025 के हलफनामे के अनुसार उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर ZX (2025) है, इसकी कीमत करीब 2.70 करोड़ रुपये बताई जाती है। वहीं करीब 48.01 लाख रुपये की टोयोटा फोर्चूनर सिगमा है। अनंत सिंह के कलेक्शन में महिंद्रा एक्सयूवी 500 है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये बताई जाती है। इन तीन वाहनों की घोषित कुल कीमत लगभग 3.23 करोड़ रुपये है।