Anant Singh Net Worth: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। शादी की भव्य तैयारियां, मेहमानों के लिए खास इंतजाम, महंगी गाड़ियों और आलीशान सजावट की चर्चाओं के बीच अब हर किसी की नजर छोटे सरकार की संपत्ति पर है। आखिर अनंत सिंह कितने करोड़ रुपये के मालिक हैं? उनके पास कितनी जमीन, कितने मकान और कौन-कौन सी महंगी गाड़ियां हैं?
अनंत सिंह की संपत्ति को लेकर सबसे अहम जानकारी उनके 2025 के विधानसभा चुनावी हलफनामे से मिलती है। इस हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने अपने नाम पर करीब 37.88 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति घोषित की थी। वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी की घोषित संपत्ति करीब 62.72 करोड़ रुपये है। यानी दोनों की कुल घोषित संपत्ति लगभग 100.60 करोड़ रुपये बैठती है।
अनंत सिंह के पास करोड़ों रुपये की जमीन-जायदाद के अलावा महंगी एसयूवी, सोने के गहने और व्यावसायिक संपत्तियां भी हैं। उनकी पत्नी की संपत्ति का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। आइए जानते हैं चुनावी हलफनामे में सामने आए अनंत सिंह के बैंक बैलेंस, जमीन, मकान, सोने और लग्जरी गाड़ियों का पूरा ब्योरा।
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अनंत सिंह
- फोटो : instagram
अनंत सिंह की कुल नेटवर्थ कितनी है?
2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह ने कुल 37.88 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। इसमें शामिल हैं, लगभग 26.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति। यह आंकड़ा उनके चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति का है।
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अनंत सिंह
- फोटो : instagram
पत्नी नीलम देवी के पास कितनी संपत्ति है?
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की संपत्ति भी काफी चर्चा में है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके पास लगभग 62.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है। इसमें 13.07 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 49.65 करोड़ रुपये अचल संपत्ति है। इस तरह दोनों की संयुक्त घोषित संपत्ति करीब 100.60 करोड़ रुपये होती है।
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Toyota Land Cruiser FJ
- फोटो : Toyota
लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन
अनंत सिंह के कार कलेक्शन में महंगी एसयूवी शामिल हैं। 2025 के हलफनामे के अनुसार उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर ZX (2025) है, इसकी कीमत करीब 2.70 करोड़ रुपये बताई जाती है। वहीं करीब 48.01 लाख रुपये की टोयोटा फोर्चूनर सिगमा है। अनंत सिंह के कलेक्शन में महिंद्रा एक्सयूवी 500 है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये बताई जाती है। इन तीन वाहनों की घोषित कुल कीमत लगभग 3.23 करोड़ रुपये है।
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मोकामा के विधायक अनंत सिंह
- फोटो : अमर उजाला
कितनी जमीन और मकानों के मालिक हैं अनंत सिंह?
हलफनामे में अनंत सिंह ने कृषि भूमि, अन्य अचल संपत्तियों और आवासीय संपत्ति का ब्योरा दिया है। उनकी घोषित अचल संपत्ति की कीमत करीब 11.22 करोड़ रुपये है। इसमें पटना और अन्य इलाकों की जमीन-जायदाद शामिल है।
वहीं पत्नी नीलम देवी के नाम पर घोषित अचल संपत्ति की कीमत करीब 49.65 करोड़ रुपये है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं।