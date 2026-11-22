1 of 8 डैंड्रफ से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : AI







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Homemade Shampoo for Dandruff Control: सर्दियों में डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या काफी बढ़ जाती है। ठंड और रूखे मौसम के कारण स्कैल्प में खुजली, सफेद पपड़ी और रूखापन महसूस होने लगता है। ऐसे में लोग महंगे एंटी-डैंड्रफ शैंपू खरीदने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी कुछ आसान चीजों की मदद से बालों को साफ करने वाला माइल्ड शैंपू तैयार किया जा सकता है? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी।



एलोवेरा जेल, रीठा और आंवला जैसी चीजों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बालों की देखभाल में किया जाता रहा है। हालांकि, घरेलू शैंपू डैंड्रफ का पक्का इलाज नहीं है। अगर आप भी घर पर शैंपू बनाना चाहते हैं, तो इस लेख में जानें रीठा और आंवला की मदद से इसे तैयार करने का आसान तरीका और इस्तेमाल करने का सही तरीका।



सर्दियों में डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या काफी बढ़ जाती है। ठंड और रूखे मौसम के कारण स्कैल्प में खुजली, सफेद पपड़ी और रूखापन महसूस होने लगता है। ऐसे में लोग महंगे एंटी-डैंड्रफ शैंपू खरीदने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी कुछ आसान चीजों की मदद से बालों को साफ करने वाला माइल्ड शैंपू तैयार किया जा सकता है? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी।

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जरूरी सामग्री 5-6 रीठे

2 चम्मच सूखा आंवला

1 चम्मच शिकाकाई

2 कप पानी



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सबसे पहले सामग्री को भिगो दें



एक बर्तन में रीठा, सूखा आंवला और शिकाकाई डालें। इसमें दो कप पानी मिलाकर रातभर के लिए भिगो दें। इससे ये चीजें नरम हो जाएंगी और इनका अर्क निकालना आसान होगा।





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अब सभी चीजों को उबालें



अगले दिन इसी पानी और सामग्री को धीमी आंच पर करीब 15-20 मिनट तक उबालें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और रीठे नरम पड़ जाएं, तो गैस बंद कर दें। इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें।





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