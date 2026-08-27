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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home

रक्षाबंधन 2026: राखी पर ट्राई करें ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन, घर की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Thu, 27 Aug 2026 05:52 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:52 PM IST
सार

Raksha Bandhan Rangoli Design 2026: अगर आप इस रक्षाबंधन पर कुछ नया और आकर्षक ट्राई करना चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल रंगोली के साथ राखी थीम वाली डिजाइन भी बना सकती हैं। राखी, फूल, दीपक, मोर और शुभ चिह्नों से सजी रंगोली घर के दरवाजे या पूजा स्थल को शानदार लुक दे सकती है।

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Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home
रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

Latest Rangoli Ideas for Rakhi 2026 : रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्ते की खूबसूरत यादों को ताजा करने वाला खास अवसर है। इस दिन घर को सजाने के लिए रंगोली बनाना त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देता है। त्योहारों पर घर की सजावट के लिए रंगोली बनाना सिर्फ पारंपरिक तरीका नहीं, बल्कि शुभता का प्रतीक भी है। 



रक्षाबंधन पर भी घर के द्वार, आंगन या पूजन स्थल पर आकर्षक रंगोली डिजाइन बना सकते हैं और घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस रक्षाबंधन पर कुछ नया और आकर्षक ट्राई करना चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल रंगोली के साथ राखी थीम वाली डिजाइन भी बना सकती हैं। राखी, फूल, दीपक, मोर और शुभ चिह्नों से सजी रंगोली घर के दरवाजे या पूजा स्थल को शानदार लुक दे सकती है।

 
Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home
रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

राखी थीम रंगोली 

  • रक्षाबंधन के मौके पर राखी के आकार वाली रंगोली सबसे खास लगती है।
  • बीच में गोल डिजाइन बनाकर उसके चारों ओर मोती जैसे डॉट्स और फूलों की आकृति बनाई जा सकती है।
  • लाल, पीला, गुलाबी और हरा रंग इस डिजाइन को आकर्षक बना सकते हैं।
Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home
रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

फ्लेरल रंगोली डिजाइन

  • फूलों वाली रंगोली हमेशा से फेस्टिव डेकोरेशन की पसंद रही है।
  • गेंदे के फूल, गुलाब की पंखुड़ियों और रंगीन पाउडर की मदद से सुंदर डिजाइन बनाई जा सकती है।
  • इसे प्रवेश द्वार पर बनाने से घर का लुक तुरंत बदल जाएगा।
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Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home
रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

आसान रंगोली डिजाइन

  • अगर आपको रंगोली बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं है, तो सिंपल डॉट रंगोली चुनें।
  • पहले चॉक से आउटलाइन बनाएं और फिर उसके अंदर रंग भरें।
  • किनारों पर छोटे दीये या फूल रखने से साधारण रंगोली भी बेहद खूबसूरत दिखाई देगी।
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Raksha Bandhan Rangoli Designs 2026: 7 Stunning Ideas to Decorate Your Home
रंगोली डिजाइन - फोटो : Ai

मोर और पारंपरिक रंगोली 

  • मोर की आकृति वाली रंगोली भी रक्षाबंधन के लिए शानदार विकल्प है।
  • इसके साथ कमल, पत्तियों और छोटे फूलों की डिजाइन जोड़कर इसे पारंपरिक और रॉयल लुक दिया जा सकता है।
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