सरकारी नौकरी: आज खत्म हो रही इन भर्तियों की आवेदन, जल्द करें अप्लाई, चूक गए तो हाथ से निकल जाएगा मौका

1 of 6 सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock







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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 5 अक्तूबर 2026 बेहद अहम तारीख है। बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, एनटीपीसी, दिल्ली हाईकोर्ट और यूपीएसएसएससी की कई भर्तियों में आज आवेदन करने का आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे संबंधित आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर जल्द आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग भर्तियों में पद, आवेदन शुल्क और आवेदन बंद होने का समय अलग है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले जानकारी जरूर जांच लें।

2 of 6 Bank of India Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

बैंक ऑफ इंडिया में कितने पद हैं?



बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026 में 205 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें स्केल 1, 2, 3 और 4 के पद शामिल हैं। आवेदन की आखिरी तारीख पहले 25 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 5 अक्तूबर 2026 किया गया था। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हुई थी। उम्मीदवार आईबीपीएस पंजीकरण पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और शुल्क जमा करने की आज आखिरी तारीख है। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...

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इसरो में कितनी नौकरियां हैं?



इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी आईपीआरसी में 22 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। इनमें टेक्निकल असिस्टेंट के 5, टेक्नीशियन ‘बी’ के 13, कुक ‘ए’ का 1 और फायरमैन ‘ए’ के 3 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 5 अक्तूबर शाम 4 बजे तक है। इच्छुक उम्मीदवार इसरो के आधिकारिक करियर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...

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4 of 6 इलेक्ट्रिकल फाल्ट से बंद हुईं एनटीपीसी की 7 इकाइयां

एनटीपीसी में किस पद पर भर्ती है? एनटीपीसी में असिस्टेंट ऑफिसर यानी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के 15 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज यानी 5 अक्तूबर 2026 आखिरी तारीख है। आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हुई थी। उम्मीदवार एनटीपीसी के भर्ती पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं।



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5 of 6 दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला