आंध्र प्रदेश: एससी में सिविल जज के 119 पदों पर भर्ती; किस उम्र के लोगों के लिए मौका, कब तक कर सकते हैं आवेदन?
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 03 Oct 2026 09:43 PM IST
सार
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 119 पदों पर भर्ती निकाली है। एलएलबी पास उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 35 और ट्रांसफर के लिए 48 वर्ष है। चयन परीक्षा और वाइवा के जरिए होगा।
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विस्तार
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 119 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। हाई कोर्ट में नौकरी करने की तैयारी कर रहे कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण है। इन पदों को सीधी भर्ती और ट्रांसफर के माध्यम से भरा जाएगा।
कुल 119 पदों में से 96 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। वहीं, 23 पद ट्रांसफर के माध्यम से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के पदों में ओपन कॉम्पिटिशन के साथ ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी समेत विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। निर्धारित पदों में महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी पद रखे गए हैं।
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कुल 119 पदों में से 96 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। वहीं, 23 पद ट्रांसफर के माध्यम से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के पदों में ओपन कॉम्पिटिशन के साथ ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी समेत विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। निर्धारित पदों में महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी पद रखे गए हैं।
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ट्रांसफर के कितने पद हैं?ट्रांसफर के माध्यम से भरे जाने वाले 23 पदों में 18 पद ओपन कॉम्पिटिशन के हैं। इसके अलावा एससी ग्रुप-I का 1, एससी ग्रुप-III का 1 और एसटी के 3 पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को श्रेणीवार पदों की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखने की सलाह दी गई है।
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