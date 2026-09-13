इसरो वैकेंसी: तकनीशियन और फायरमैन समेत ढेरों पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास भर सकते हैं फॉर्म; वेतन 1.42 लाख तक

तकनीकी सहायक - ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा

तकनीकी सहायक - यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा

तकनीकी सहायक - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा विज्ञापन विज्ञापन

तकनीशियन ‘बी’ - टर्नर 10वीं पास और एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी के साथ टर्नर ट्रेड में आईटीआई

तकनीशियन ‘बी’ - फिटर 10वीं पास और एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी के साथ फिटर ट्रेड में आईटीआई

तकनीशियन ‘बी’ - वेल्डर 10वीं पास और वेल्डर ट्रेड में आईटीआई, एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी जरूरी

तकनीशियन ‘बी’ - मशीनिस्ट 10वीं पास और एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी के साथ मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई

तकनीशियन ‘बी’ - प्रशीतन एवं वातानुकूलन 10वीं पास और एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी के साथ रेफ्रिजरेशन एवं एसी ट्रेड में आईटीआई

तकनीशियन ‘बी’ - इलेक्ट्रीशियन 10वीं पास और एनसीवीटी से एनटीसी/एनएसी के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई

कुक ‘ए’ 10वीं पास और प्रतिष्ठित होटल/कैंटीन में कुक के रूप में 5 साल का अनुभव। अनुभव/कौशल प्रमाण पत्र संबंधित होटल/कैंटीन से जारी होना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।