आईआईटी मद्रास में शोध करने का मौका: पीएचडी और एमएस के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता, फीस और अंतिम तिथि

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने जनवरी 2027 शैक्षणिक सत्र के लिए पीएचडी और एमएस शोध कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार शोध के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शोध करने का अवसर मिलेगा।

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प्रवेश किस आधार पर मिलेगा?

आईआईटी मद्रास के पीएचडी और एमएस शोध कार्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 अक्तूबर 2026 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। अंतिम समय में तकनीकी समस्या या वेबसाइट पर अधिक दबाव से बचने के लिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता और संबंधित कार्यक्रम की आवश्यकताओं की जांच कर लेनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान उम्मीदवारों के चयन के अगले चरण की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

पीएचडी और एमएस शोध कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी केवल आवेदन करना प्रवेश की गारंटी नहीं है। उम्मीदवारों के ज्ञान और शोध क्षमता का आकलन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के बाद पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। शोध कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की विषय संबंधी समझ के साथ उनके शोध से जुड़े दृष्टिकोण और रुचि को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया की तैयारी भी पहले से शुरू कर देनी चाहिए।

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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और लिंग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमी लेयर के पुरुष उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

इन्हीं श्रेणियों के ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित है।

सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।

यह शुल्क भी गैर-वापसी योग्य होगा।

किन विषयों में कर सकते हैं शोध?

आईआईटी मद्रास के पीएचडी और एमएस शोध कार्यक्रम कई प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

इनमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन शामिल हैं।

अलग-अलग विभागों में शोध के लिए विभिन्न विषय और क्षेत्र उपलब्ध हो सकते हैं।

उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शोध रुचि के अनुसार संबंधित कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शोध कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को केवल कक्षा आधारित पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना होगा।

जबकि उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में गहन अध्ययन और शोध कार्य करना होगा।

शोध का दायरा कितना बड़ा है?

आईआईटी मद्रास में शोध का दायरा केवल संस्थान की नियमित परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। यहां शोधार्थियों को कई क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल सकता है। संस्थान के शोधार्थी प्रायोजित शोध परियोजनाओं, औद्योगिक परामर्श और सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भी भाग ले सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अकादमिक शोध के साथ उद्योग और अन्य संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव मिल सकता है। शोध के दौरान विद्यार्थी अपने विषय से जुड़े नए विचारों, तकनीकों और समस्याओं पर काम कर सकते हैं। यह अनुभव आगे अकादमिक करियर के साथ-साथ शोध और उद्योग से जुड़े अवसरों में भी उपयोगी हो सकता है।

आवेदन कहां से करना होगा?

वेबसाइट पर PhD/MS Research Admission 2027 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही-सही भरें।

आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेजों को दोबारा जांच लें।

फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन की प्रति डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यक्रम की पात्रता, विषय और अन्य शर्तें आधिकारिक सूचना में जरूर जांच लें।

गेट 2027 का पंजीकरण कब बंद होगा?

आईआईटी मद्रास में एमएस और पीएचडी प्रवेश के साथ अन्य स्नातकोत्तर अवसरों से जुड़ी प्रक्रिया भी चल रही है। गेट 2027 के माध्यम से विभिन्न एमटेक और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 है। ऐसे उम्मीदवारों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा। गेट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान और कार्यक्रम की अलग-अलग पात्रता शर्तों को भी जांचना चाहिए। इस तरह जनवरी 2027 सत्र में आईआईटी मद्रास में शोध और उच्च शिक्षा के लिए उम्मीदवारों के पास अलग-अलग रास्ते उपलब्ध हैं।