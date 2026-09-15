Delhi Jobs: दिल्ली हाईकोर्ट में निजी सहायक के 150 पदों पर भर्ती, कौन हैं आवेदन के लिए योग्य? जानें सबकुछ यहां

आवेदन शुल्क

दिल्ली उच्च न्यायालय भर्ती 2026 में सामान्य, OBC-NCL और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को ₹1,500 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹1,300 है। इसके अलावा, लागू लेनदेन शुल्क भी देना होगा।

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति ग्रुप 'बी' के पदों पर की जाएगी। वरिष्ठ निजी सहायक (SPA) को 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में रखा जाएगा। वहीं, निजी सहायक (PA) का पद 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में होगा।