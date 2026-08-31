बैंकिंग सेक्टर में नई भर्ती: बैंक ऑफ इंडिया में 205 वैकेंसी, 10 सितंबर से करें आवेदन, 1.20 लाख तक वेतन वाले पद

स्केल IV में कौन-कौन से पद हैं?

स्केल IV के कुल 10 पदों में ये पद शामिल हैं:

चीफ मैनेजर - फुल-स्टैक इंजीनियरिंग: 2 पद

चीफ मैनेजर - डिजिटल प्लेटफॉर्म: 1 पद

चीफ मैनेजर - सप्लाई चेन (ट्रेड फाइनेंस टेक्नोलॉजी): 1 पद

चीफ मैनेजर - डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन्स: 2 पद

चीफ मैनेजर - आईटी प्रोक्योरमेंट (कॉन्ट्रैक्ट्स और एसएलए मैनेजमेंट): 1 पद

चीफ मैनेजर - आईटी ऑफिसर, सीआईएसए/सीआईएसएम/सीआईएसएसपी योग्यता के साथ: 1 पद

चीफ मैनेजर - इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी: 2 पद

स्केल III में कितने पद हैं?

स्केल III में कुल 49 पद हैं। इनमें सीनियर मैनेजर स्तर के विभिन्न तकनीकी और विशेषज्ञ पद शामिल हैं।

सीनियर मैनेजर - फुल-स्टैक इंजीनियरिंग: 12

सीनियर मैनेजर - डिजिटल प्लेटफॉर्म: 2

सीनियर मैनेजर - फिनाकल एप्लीकेशन सपोर्ट: 3

सीनियर मैनेजर - इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन्स: 3

सीनियर मैनेजर - सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर: 3

सीनियर मैनेजर - डेटा इंजीनियरिंग: 4

सीनियर मैनेजर - एपीआई गवर्नेंस और सिक्योरिटी: 4

सीनियर मैनेजर - देवसेकऑप्स इंजीनियरिंग: 3

सीनियर मैनेजर - आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट: 2

सीनियर मैनेजर - डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: 2

सीनियर मैनेजर - इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी: 6

सीनियर मैनेजर - आईटी ऑफिसर, सीआईएसए/सीआईएसएम/सीआईएसएसपी योग्यता के साथ: 5

स्केल II में सबसे ज्यादा 118 पद, किन क्षेत्रों में मौका?

इस भर्ती में सबसे ज्यादा 118 पद स्केल II के हैं। इनमें तकनीकी पदों के साथ लॉ ऑफिसर, फायर ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर के पद भी शामिल हैं।

मैनेजर - फुल-स्टैक इंजीनियरिंग: 18

मैनेजर - बीआरई/एलओएस/डिसीजनिंग इंजीनियरिंग: 4

मैनेजर - डिजिटल प्लेटफॉर्म: 5

मैनेजर - एप्लीकेशन सपोर्ट और ऑपरेशन्स: 11

मैनेजर - इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन्स: 12

मैनेजर - आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर: 2

मैनेजर - परफॉर्मेंस टेस्टिंग: 2

मैनेजर - ऑटोमेशन टेस्टिंग: 3

मैनेजर - आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट: 4

मैनेजर - आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर: 3

मैनेजर - बिजनेस एनालिसिस: 2

मैनेजर - डेटा एनालिटिक्स: 5

मैनेजर - देवसेकऑप्स इंजीनियरिंग: 3

मैनेजर - यूआई/यूएक्स डिजाइन: 2

मैनेजर - उभरती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन: 2

मैनेजर - सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर: 2

मैनेजर - डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: 1

मैनेजर - इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी: 8

मैनेजर - आईटी ऑफिसर, सीआईएसए/सीआईएसएम/सीआईएसएसपी योग्यता के साथ: 7

लॉ ऑफिसर: 10

फायर ऑफिसर: 2

सिक्योरिटी ऑफिसर: 10

स्केल I में किन पदों पर भर्ती होगी?

ऑफिसर - फुल-स्टैक इंजीनियरिंग: 6

ऑफिसर - एप्लीकेशन सपोर्ट और ऑपरेशन्स: 4

ऑफिसर - डेटा एनालिटिक्स: 2

ऑफिसर - डेटा इंजीनियरिंग: 2

ऑफिसर - क्यूए और टेस्ट इंजीनियरिंग: 2

ऑफिसर - इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी: 2

स्केल I में कुल 28 पद हैं। इनमें फुल-स्टैक इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सपोर्ट, डेटा और सूचना सुरक्षा से जुड़े पद शामिल हैं।