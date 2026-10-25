सुर्खियां: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा; यूपी पीईटी परीक्षा आज से; 44 शहरों में AMC परीक्षा का दूसरा चरण

आज रविवार, 25 अक्तूबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। दिल्ली-NCR में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश से मौसम बदला है, वहीं बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात को लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का ओडिशा दौरा टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से PET परीक्षा शुरू हो रही है, करीब 35 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, जिसके लिए अतिरिक्त बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। वहीं, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 44 शहरों के 30 हजार से अधिक छात्र शामिल होंगे। दूसरी ओर, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप लागू होने के बावजूद सड़कों पर धूल की समस्या बनी हुई है और चार नई एंटी-स्मॉग गन उतारने की तैयारी है।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा

दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल गया है। शनिवार रात तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी से शरू हुआ बदलाव देर रात झमाझम बारिश में बदल गया। दिल्ली के कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पढ़ें पूरी खबर...



बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 24 अक्तूबर के पूर्वानुमान के अनुसार, यह मौसमी प्रणाली अगले कुछ दिनों में और शक्तिशाली होकर चक्रवाती तूफान तथा बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है। इसके 28 अक्तूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की आशंका जताई गई है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 125 किमी प्रति घंटा पहुंच सकती है। 28 अक्तूबर को उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात का सबसे ज्यादा असर दिखेगा। इसके प्रभाव से तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। तूफान के असर से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। पढ़ें एक क्लिक पर...