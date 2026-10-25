अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2026: दूसरे चरण की परीक्षा आज, 44 शहरों में 30 हजार से अधिक छात्र शामिल होंगे

अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से संचालित होने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 के दूसरे चरण की परीक्षा रविवार को 44 शहरों के 44 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। नौवीं से 12वीं तक के 30 हजार से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, वहां सुबह और शाम, दो पालियों में परीक्षाएं होंगी। लिखित परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से ली जाएगी। प्रवेश-पत्र के लिंक आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों एवं ई-मेल आईडी पर भेजे जा चुके हैं।

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