फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Weather Forecast for 25 October 2026: See what the weather is like in your area | Weather Report Today

Weather Forecast 25 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Sun, 25 Oct 2026 06:00 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 25 Oct 2026 06:00 AM IST
Weather Forecast for 25 October 2026: See what the weather is like in your area | Weather Report Today
उत्तर भारत में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं दिन में गर्मी बनी हुई है, तो कहीं सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। 


दिल्ली-एनसीआर में 24 अक्टूबर को अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान में धुंध छाई रह सकती है और दिन में धूप निकलने की संभावना है। 25 अक्टूबर को भी मौसम अधिकतर शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक तथा तेज हवाओं के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सुबह के समय हल्की ठंडक और प्रदूषण का स्तर भी लोगों की चिंता बढ़ा सकता है। 

पंजाब और हरियाणा में 24 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी मौसम में अस्थायी बदलाव हो सकता है। राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में आंधी जैसी स्थिति, तेज हवाएं और हल्की बारिश संभव है, जबकि राज्य के बाकी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। इन राज्यों में किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। 

उत्तर प्रदेश में 24 और 25 अक्टूबर को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के लिए इन तारीखों पर बारिश की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में धूप निकलने और रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी है, इसलिए आने वाले दिनों के पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी होगा। 

हिमाचल प्रदेश में 24 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले कम बना हुआ है। शिमला, मनाली और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस हो सकती है। 25 अक्टूबर को मौसम में सुधार और धूप निकलने की संभावना है। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडक बढ़ रही है, जबकि फिलहाल 24 से 25 अक्टूबर के लिए राज्य में कोई विशेष मौसम चेतावनी दर्ज नहीं की गई है। 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अक्टूबर के अंतिम दिनों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान काफी नीचे रह सकता है, जबकि मैदानी और घाटी वाले इलाकों में दिन अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। 24 और 25 अक्टूबर के लिए इन क्षेत्रों में IMD की उप-मंडलवार चेतावनी सूची में कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। फिर भी पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए। 

कुल मिलाकर, उत्तर भारत में फिलहाल मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है। मैदानी राज्यों में अधिकतर मौसम शुष्क रहने के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। मौसम संबंधी परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए यात्रा, खेती और दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने से पहले IMD के नवीनतम पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर देखें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बाहुबली विधायक अनंत सिंह को JDU ने पार्टी से निकाला, विधायकी भी जाएगी?

अनंत सिंह
India News
24 Oct 2026

सलमान की तारीफ करना टाइगर पर पड़ा भारी? फायरिंग मामले में खुलासा

Tiger Shroff
India News
24 Oct 2026

राजीव गांधी के कैसे करीब आईं सोनिया गांधी? खुद बताई लव स्टोरी

सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी
India News
24 Oct 2026

'नहीं करूंगी पीस बॉन्ड पर साइन',नेहा बोरा ने किया एलान

नेहा बोरा
India News
24 Oct 2026

कांग्रेस की रैली को रोकने अब कौन आया? राहुल गांधी भी मान जाएंगे बात!

राहुल गांधी
India News
24 Oct 2026
विज्ञापन

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका ने गुस्से में दी चेतावनी

सीजेपी प्रदर्शन
India News
24 Oct 2026

अमेरिका मिड टर्म चुनाव 2026: ट्रंप हारे तो क्या छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति का पद?

ट्रंप
India News
24 Oct 2026
विज्ञापन

Weather Forecast 24 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 24 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
24 Oct 2026

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार इस दिन करेगी DA का एलान होगी इतने रुपये की बढ़ोतरी!

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार इस दिन करेगी DA का एलान होगी इतने रुपये की बढ़ोतरी!
India News
24 Oct 2026

कच्ची चीनी के आयात को दो महीने की मोहलत,त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी राहत

कच्ची चीनी के आयात को दो महीने की मोहलत,त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी राहत
India News
24 Oct 2026

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या-क्या बदलाव होगा? पते, उम्र और पहचान के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

ड्राइविंग लाइसेंस
India News
23 Oct 2026

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 5% DA बढ़ोतरी का किया एलान

हिमाचल प्रदेश
India News
23 Oct 2026

दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले- 'कस्टम हेड ज्ञानेश कुमार के सगे भाई'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
India News
23 Oct 2026

चुनाव आयोग में चल क्या रहा है? मनीष गर्ग के खिलाफ क्यों लिखी चिट्ठी? आरटीआई में खुलासा

इलेक्शन कमीशन
India News
23 Oct 2026

अमिताभ बच्चन के 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट भी निशाने पर

अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ
India News
23 Oct 2026

'भारत को लेक्चर न दे',UN में PAK की मंगलानंदन ने की गजब बेइज्जती

भाविका मंगलानंदन
India News
23 Oct 2026

भारत चीन अरुणाचल टेंशन: आईटीबीपी डीजी ने बताया LAC का सच, भड़की कांग्रेस

चीन भारत
India News
23 Oct 2026

विधान परिषद चुनाव 2026: यूपी की 11 सीटों पर वोटिंग शुरु,बैलेट पेपर से डाले जा रहे वोट

यूपी
India News
23 Oct 2026

SIR पर राहुल गांधी और CJP का समर्थन करने के बाद केंद्र पर बरसे तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई

के. अन्नामलाई
India News
22 Oct 2026

रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर भड़के अखिलेश यादव

आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात
India News
22 Oct 2026

भारत का सबसे सफल चेज,न्यूजीलैंड को पहले मैच में चार विकेट से हराया

भारत बनाम न्यूजीलैंड
India News
22 Oct 2026

Rajasthan News: भाजपा जल्द शुरू करेगी ‘भीड़तंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान

Rajasthan News: भाजपा जल्द शुरू करेगी ‘भीड़तंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान
India News
22 Oct 2026

भारत दौरा खत्म होते ही मार्को रुबियो ने अमेरिका जाते हुए क्या कहा ?

मार्को रुबियो
India News
22 Oct 2026

मैथिली ठाकुर का बीजेपी में बढ़ा कद, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

मैथिली ठाकुर
India News
22 Oct 2026

इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया, पहली पोस्ट हुई वायरल, केवल 2 लोगों को किया फॉलो

इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया, पहली पोस्ट हुई वायरल, केवल 2 लोगों को किया फॉलो
India News
22 Oct 2026

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: लॉरेंस गैंग में बबीता-राधा कैसे पहुंची? यूपी की दो लड़िकयों पर बड़ा खुलासा

टाइगर श्रॉफ केस
India News
22 Oct 2026

'मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस',ट्रंप और नेतन्याहू पर क्यों फूटा मैक्रों का गुस्सा?

इमैनुएल मैक्रों
India News
22 Oct 2026

सौरभ-आशुतोष ने फिर खोला ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा, ध्रुव बोले- फ्रीडम फाइटर

सौरभ-आशुतोष ने फिर खोला ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा, ध्रुव बोले- फ्रीडम फाइटर
India News
22 Oct 2026

Weather Forecast 22 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 22 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
22 Oct 2026

सौरव दास-आशुतोष रांका 7 दिन बाद तिहाड़ जेल से आए बाहर, CJP कार्यकर्ताओं में खुशी

सौरव दास-आशुतोष रांका 7 दिन बाद तिहाड़ जेल से आए बाहर, CJP कार्यकर्ताओं में खुशी
India News
22 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed