{"_id":"6add34d4ed58a8b170093c93","slug":"weather-forecast-for-25-october-2026-see-what-the-weather-is-like-in-your-area-weather-report-today-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Weather Forecast 25 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर भारत में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं दिन में गर्मी बनी हुई है, तो कहीं सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है।





दिल्ली-एनसीआर में 24 अक्टूबर को अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान में धुंध छाई रह सकती है और दिन में धूप निकलने की संभावना है। 25 अक्टूबर को भी मौसम अधिकतर शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक तथा तेज हवाओं के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सुबह के समय हल्की ठंडक और प्रदूषण का स्तर भी लोगों की चिंता बढ़ा सकता है।



पंजाब और हरियाणा में 24 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी मौसम में अस्थायी बदलाव हो सकता है। राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में आंधी जैसी स्थिति, तेज हवाएं और हल्की बारिश संभव है, जबकि राज्य के बाकी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। इन राज्यों में किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए।



उत्तर प्रदेश में 24 और 25 अक्टूबर को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के लिए इन तारीखों पर बारिश की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में धूप निकलने और रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी है, इसलिए आने वाले दिनों के पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी होगा।



हिमाचल प्रदेश में 24 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले कम बना हुआ है। शिमला, मनाली और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस हो सकती है। 25 अक्टूबर को मौसम में सुधार और धूप निकलने की संभावना है। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडक बढ़ रही है, जबकि फिलहाल 24 से 25 अक्टूबर के लिए राज्य में कोई विशेष मौसम चेतावनी दर्ज नहीं की गई है।



जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अक्टूबर के अंतिम दिनों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान काफी नीचे रह सकता है, जबकि मैदानी और घाटी वाले इलाकों में दिन अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। 24 और 25 अक्टूबर के लिए इन क्षेत्रों में IMD की उप-मंडलवार चेतावनी सूची में कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। फिर भी पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए।



कुल मिलाकर, उत्तर भारत में फिलहाल मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है। मैदानी राज्यों में अधिकतर मौसम शुष्क रहने के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। मौसम संबंधी परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए यात्रा, खेती और दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने से पहले IMD के नवीनतम पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर देखें।

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