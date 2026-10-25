बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा: 28 अक्तूबर को आंध्र तट पहुंचने का अनुमान, राष्ट्रपति का ओडिशा दौरा टला

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 24 अक्तूबर के पूर्वानुमान के अनुसार, यह मौसमी प्रणाली अगले कुछ दिनों में और शक्तिशाली होकर चक्रवाती तूफान तथा बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है। इसके 28 अक्तूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की आशंका जताई गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

#WATCH | Tamil Nadu | Heavy rainfall in Tiruchirappalli has triggered waterlogging in several areas. https://t.co/zr0UWlQMBh — ANI (@ANI) October 24, 2026

26 अक्तूबर: तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना।

तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना। 27 अक्तूबर: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। 28 अक्तूबर: तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का खतरा।

तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का खतरा। 29 अक्तूबर: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना।

संभावित चक्रवात को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तटीय इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है, जबकि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने और पहले से समुद्र में मौजूद नौकाओं को सुरक्षित तट पर लौटने की सलाह दी गई है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी सावधानियों के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का प्रस्तावित ओडिशा दौरा भी एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब उनका दौरा 4 और 5 नवंबर को निर्धारित किया गया है।मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर को शाम 5:30 बजे बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में डिप्रेशन बना हुआ था। यह अंडमान द्वीप समूह के श्री विजयपुरम से लगभग 510 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम और विशाखापत्तनम से करीब 820 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह सिस्टम 25 अक्तूबर को गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसके बाद 26 अक्तूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान बनने और 27 अक्तूबर के आसपास गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद सिस्टम के और मजबूत होकर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बनने तथा 28 अक्तूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने का अनुमान है।जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि चक्रवात आंध्र प्रदेश के बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार कर सकता है। अनुमान के अनुसार, उस समय हवा की अधिकतम लगातार रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका जताई गई थी। प्रशासन को संभावित प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रखने, आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखने की आवश्यकता है।संभावित चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 26 से 29 अक्तूबर के बीच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने संभावित चक्रवात को लेकर स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी देने और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

चक्रवात की संभावित दिशा और तीव्रता को देखते हुए प्रशासन को आपातकालीन व्यवस्थाओं, राहत कार्यों और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता की उपलब्धता पर ध्यान देने को कहा गया है। अधिकारियों के सामने प्रमुख चुनौती मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने, भारी बारिश के संभावित प्रभाव को कम करने और तटीय क्षेत्रों में समय पर सूचना पहुंचाने की है।बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात और प्रतिकूल मौसम के पूर्वानुमान के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का ओडिशा दौरा एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। राष्ट्रपति का दौरा पहले 28 और 29 अक्तूबर को निर्धारित था। अधिकारियों के अनुसार, अब वह 4 और 5 नवंबर को ओडिशा के मयूरभंज जिले और रायरंगपुर क्षेत्र का दौरा करेंगी।यह दौरा रद्द नहीं किया गया है, बल्कि मौसम और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख बदली गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति 4 नवंबर को डांडबोस हवाई अड्डे से बहलदा स्थित मां किचकेश्वरी मंदिर, महुलडिया के लक्ष्मी मंडप और रायरंगपुर स्थित अपने आवास जाएंगी। इसके अलावा रायरंगपुर उपमंडलीय अस्पताल, कचहरी मैदान और हॉलिडे होम जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।5 नवंबर को वह रायरंगपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विकास नगर, गोरुमहिसानी स्थित आयरन कॉलेज के मल्टी-स्किल डेवलपमेंट सेंटर और टाउन हॉल का दौरा करेंगी। इसके बाद वह डांडबोस हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे में बदलाव के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप सुरक्षा, सड़क मार्गों और यात्रा व्यवस्था की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।