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न्यूज डायरी: सीएम बोले- मणिपुर में 36 समुदायों की शांति समिति बनेगी; केरल में यूट्यूबर की सांप्रदायिक टिप्पणी

Sun, 25 Oct 2026 06:25 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 25 Oct 2026 06:25 AM IST
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National Updates 25th Oct Manipur Kerala YouTuber booked Bengaluru waste mgmt row north east west south news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

मणिपुर के मुख्यमंत्री युम्नाम खेमचंद सिंह ने कहा है कि सरकार 36 समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समिति बनाएगी। यह समिति संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति, सद्भाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सवाल के बाद आया है। खेमचंद सिंह इंफाल में पहाड़ी मुखियाओं के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। यह समारोह मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव 2026 के तहत पहाड़ी मुखिया अतिथि गृह के उद्घाटन के बाद हुआ। शनिवार को मुख्यमंत्री ने मणिपुर की रक्षा में सभी समुदायों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने त्योहार से शांति और भाईचारे की भावना मजबूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की। यह पहाड़ियों और घाटी के बीच भाईचारे का प्रतीक है।

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यूट्यूबर अमृत सिंह डैरेन पर सांप्रदायिक टिप्पणी मामले में केस
यूट्यूबर अमृत सिंह डैरेन के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। डैरेन ने इंस्टाग्राम वीडियो में दावा किया था कि फोर्ट कोच्चि के काशि आर्ट कैफे में मुहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति लगी है और वहां बीफ परोसा जाता है। फोर्ट कोच्चि पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) और 192 के तहत दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी के कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और धार्मिक समुदायों में नफरत फैल सकती है। इस वीडियो को लेकर समाज में व्यापक आलोचना हुई। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने भी इसकी कड़ी निंदा की। सतीशन ने कहा कि केरल में सांप्रदायिक घृणा के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि विजयन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की।

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सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग मामले में दिल्ली से युवक गिरफ्तार, मिली जमानत
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के सिलसिले में दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। उन्होंने बताया कि रितेश पांडे नाम के युवक को बंगलूरू पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने दिल्ली में पकड़ा और पूछताछ के लिए बंगलूरू ले आई। बाद में पांडे को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे इस शर्त पर जमानत दे दी गई कि वह जांच में सहयोग करेगा। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि उसने एक पुराने मोबाइल फोन के जरिये स्टिंग का वीडियो अपलोड किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है कि वीडियो किसने अपलोड किया, इसे सोशल मीडिया पर कैसे प्रसारित किया गया और इसके पीछे कौन लोग थे। पुलिस जांच कर रही है कि वीडियो रिकॉर्ड करने में कौन-कौन लोग शामिल थे।
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वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में खोजी पौधों की दो नई प्रजातियां
अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर इलाके में शोधकर्ताओं ने ओफियोर्रिजा शिदिएंसिस व ओफियोर्रिजा पेमाई नामक पौधों की दो नई प्रजातियों की खोजी हैं। यह खोज शोधकर्ता कृष्णा चोलू, रॅथलेई लालनुनफेली और डॉ. विनय कुमार साहनी द्वारा किए गए वानस्पतिक सर्वेक्षण के दौरान की गई। दोनों नई प्रजातियां रुबियासी परिवार से संबंधित हैं। इस खोज से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में छिपी प्राकृतिक संपदा और समृद्ध वानस्पतिक विरासत एक बार फिर दुनिया के सामने की है। 
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