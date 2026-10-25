न्यूज डायरी: सीएम बोले- मणिपुर में 36 समुदायों की शांति समिति बनेगी; केरल में यूट्यूबर की सांप्रदायिक टिप्पणी

मणिपुर के मुख्यमंत्री युम्नाम खेमचंद सिंह ने कहा है कि सरकार 36 समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समिति बनाएगी। यह समिति संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति, सद्भाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सवाल के बाद आया है। खेमचंद सिंह इंफाल में पहाड़ी मुखियाओं के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। यह समारोह मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव 2026 के तहत पहाड़ी मुखिया अतिथि गृह के उद्घाटन के बाद हुआ। शनिवार को मुख्यमंत्री ने मणिपुर की रक्षा में सभी समुदायों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने त्योहार से शांति और भाईचारे की भावना मजबूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की। यह पहाड़ियों और घाटी के बीच भाईचारे का प्रतीक है।

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यूट्यूबर अमृत सिंह डैरेन पर सांप्रदायिक टिप्पणी मामले में केस

यूट्यूबर अमृत सिंह डैरेन के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। डैरेन ने इंस्टाग्राम वीडियो में दावा किया था कि फोर्ट कोच्चि के काशि आर्ट कैफे में मुहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति लगी है और वहां बीफ परोसा जाता है। फोर्ट कोच्चि पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) और 192 के तहत दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी के कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और धार्मिक समुदायों में नफरत फैल सकती है। इस वीडियो को लेकर समाज में व्यापक आलोचना हुई। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने भी इसकी कड़ी निंदा की। सतीशन ने कहा कि केरल में सांप्रदायिक घृणा के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि विजयन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की।