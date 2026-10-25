आज के दिन: पीएम मोदी ओडिशा में आरबीआई के डेटा सेंटर का करेंगे उद्घाटन, वाराणसी में एयर शो में करेंगे शिरकत

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आइये जानते हैं आज के बड़े घटनाक्रम...



1. प्रधानमंत्री मोदी का भुवनेश्वर और वाराणसी दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को ओडिशा और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में वे मिर्जामुराद स्थित अरविंद लिमिटेड की नई परिधान निर्माण (गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग) सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे नमो घाट पर भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित 'विंग्स ओवर गंगेज' एयर शो देखेंगे। वहीं, भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करेंगे। विज्ञापन आज, रविवार 25 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। आज देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तक शिरकत करेंगे। जहां पीएम आज ओडिशा और यूपी के वाराणसी पहुंचेंगे तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज बिहार में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा भारत की महिला क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले के लिए उतरेगी।

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2. वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा की भव्य तैयारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को वायु सेना दिवस के एयर शो के अंतिम दिन शामिल होने के लिए वाराणसी में रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर वाराणसी को 32 जोन में बांटा गया है और सुरक्षा के लिए 11,900 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत केंद्र भी बनाए गए हैं।



3. भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा महिला वनडे मुकाबला

भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार, 25 अक्तूबर 2026 को वड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम में दूसरे एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे के आमने-सामने होगी। पहले मैच में नौ विकेट से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा। टीम को एक बार फिर स्पिनर श्री चरणी और बल्लेबाज प्रतिका रावल से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।



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4. श्रीनगर में तीसरी 'कश्मीर मैराथन' का आयोजन

जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा 25 अक्तूबर को श्रीनगर में तीसरी 'कश्मीर मैराथन' का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फुल मैराथन (42.195 किमी) और हाफ मैराथन (21.0975 किमी) शामिल हैं, जिसका मार्ग डल झील और चिनार के वृक्षों से होकर गुजरता है। फुल मैराथन के पुरुष व महिला वर्ग के विजेताओं को 25-25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यातायात सुचारू रखने के लिए श्रीनगर पुलिस ने रूट डायवर्जन संबंधी सलाह जारी की है।



5. पटना में श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 25 अक्तूबर को पटना के बापू सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 'बिहार केसरी' डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की राज्यस्तरीय जयंती समारोह में भाग लेंगे। खरगे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को श्री बाबू के विचारों, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सामाजिक न्याय के उनके दृष्टिकोण से परिचित कराना है।

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