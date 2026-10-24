यूपी पीईटी परीक्षा कल: करीब 35 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानें एंट्री का समय, निगेटिव मार्किंग और जरूरी नियम

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित होनी है। परीक्षा दो पालियों में होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए पते, रिपोर्टिंग समय और निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

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UPSSSC PET 2026: परीक्षा का समय और पैटर्न

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 आयोजन संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा तिथियां 25 अक्तूबर 2026

30 अक्तूबर 2026

1 नवंबर 2026 पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा की अवधि 2 घंटे कुल प्रश्न 100 बहुविकल्पीय प्रश्न कुल अंक 100 नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती

पीईटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने से पहले जरूरी दस्तावेज, प्रतिबंधित सामान, ओएमआर शीट भरने के नियम और नेगेटिव मार्किंग की जानकारी होना महत्वपूर्ण है।

परीक्षा केंद्र पर कब तक पहुंचना होगा?

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर दर्ज रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचें। उपलब्ध दिशा-निर्देशों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।

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परीक्षा पाली परीक्षा का समय गेट बंद होने का बताया गया समय पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे सुबह 9:30 बजे दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे दोपहर 2:30 बजे



गेट बंद होने के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए समय से पहले केंद्र पर पहुंचें। अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को अंतिम मानें।



एडमिट कार्ड के साथ ये दस्तावेज जरूर रखें

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने चाहिए।

प्रवेश पत्र: एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ रखें।

मूल फोटो पहचान पत्र: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या निर्देशों में स्वीकार किया गया अन्य पहचान पत्र।

पहचान पत्र की फोटोकॉपी: उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इसकी कॉपी भी रखें।

पासपोर्ट आकार की तस्वीरें: दो हालिया फोटो साथ रखने की सलाह दी गई है। फोटो के पीछे नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि लिखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

बॉल पेन: केवल नीला या काला बॉल पेन लेकर जाएं।

इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्र पर न ले जाएं

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इसमें अभ्यर्थिता रद्द करना और आयोग की आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित करना भी शामिल हो सकता है।

OMR शीट भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

पीईटी में उत्तर दर्ज करने के लिए ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे भरते समय छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है।

प्रश्नपत्र का सही क्रमांक ओएमआर शीट में दर्ज करें। उत्तर के लिए संबंधित गोले को पूरी तरह भरें। आधा भरा गोला कंप्यूटर द्वारा सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प चुनें। एक ही प्रश्न के लिए एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर के अंक नहीं मिलेंगे। शीट पर दिए गए अन्य निर्देशों का भी पालन करें।

नेगेटिव मार्किंग: हर गलत उत्तर पर कटेंगे अंक

UPSSSC PET 2026 में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बताया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे प्रश्न ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। केवल अनुमान के आधार पर जवाब भरने से निगेटिव मार्किंग के चलते कुल स्कोर प्रभावित हो सकता है।

उत्तर का प्रकार अंक पर प्रभाव सही उत्तर +1 अंक गलत उत्तर −0.25 अंक

पीईटी में किन विषयों से आएंगे प्रश्न?

परीक्षा में सामान्य ज्ञान, भाषा, गणित और तर्कशक्ति सहित विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन

भारत एवं विश्व का भूगोल

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय संविधान और लोक प्रशासन

सामान्य विज्ञान

प्रारंभिक गणित

सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी

तार्किक क्षमता

समसामयिक घटनाएं और सामान्य जागरूकता

हिंदी गद्यांश

ग्राफ की व्याख्या और तालिका विश्लेषण

अनुशासनहीनता पर रद्द हो सकती है उम्मीदवारी

परीक्षा के दौरान नकल करना या कराना, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता अथवा किसी अन्य अवांछनीय गतिविधि में शामिल होना गंभीर माना जाएगा। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी हो सकती है।

पीईटी स्कोर से आगे कैसे मिलेगी भर्ती में मौका?

पीईटी का स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। पीईटी के बाद संबंधित पदों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए जाते हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को उनके पीईटी स्कोर और भर्ती की शर्तों के आधार पर मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसी अगली चयन प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जा सकता है।