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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 25 October 2026

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पढ़ें 25 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 25 October 2026

लाइव अपडेट

02:30 AM, 25-Oct-2026

Ghaziabad News: युवती का पीछा करने पर आरोपियों ने की थी सोनू की हत्या, दो गिरफ्तार, नाबालिग अभिरक्षा में

Accused murdered Sonu for following a young woman; two arrested, a minor taken into custody.
युवती का पीछा करने पर आरोपियों ने की थी सोनू की हत्या, दो गिरफ्तार, नाबालिग अभिरक्षा में और पढ़ें
02:30 AM, 25-Oct-2026

Solan News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Oct-2026

Moradabad News: आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाई

नगर में शनिवार दोपहर हुई नागरिक परिषद की बैठक में बिलारी में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण शीघ्र शुरू किए जाने की मांग उठाई गई। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

Lucknow News: यूपी की 14 सदस्यीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम घोषित

भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित नागेश ट्रॉफी (2026-27) के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की 14 सदस्यीय टीम घोषित हुई। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

Lucknow News: स्कूल में 95 बच्चे पंजीकृत, पढ़ते मिले सिर्फ सात

स्कूल में 95 बच्चे पंजीकृत, पढ़ते मिले सिर्फ सात और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

Jhansi News: नाबालिग छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

Accused of abducting and raping a minor female student arrested
झांसी। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा (16) से दुष्कर्म करने के आरोपी सुवेंद्र पाल को रक्सा थाना पुलिस ने शुक्रवार देर-रात सारमऊ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। लिखा पढ़ी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। यहां से उसे और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Oct-2026

Kanpur News: शहर में नकली सीमेंट का हर महीने पांच करोड़ का पहुंच गया कारोबार

The trade in counterfeit cement in the city has reached a monthly turnover of five crore rupees. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

Barabanki News: स्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोर

स्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोर और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

Karnal News: कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

Congress burned an effigy of the Chief Election Commissioner.
कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026

थाना समाधान दिवस : जमीन विवाद के मामले ज्यादा, मौके पर निस्तारण कम

जिले के 16 थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। और पढ़ें
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