पढ़ें 25 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
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02:30 AM, 25-Oct-2026
Ghaziabad News: युवती का पीछा करने पर आरोपियों ने की थी सोनू की हत्या, दो गिरफ्तार, नाबालिग अभिरक्षा में
02:30 AM, 25-Oct-2026
Solan News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Oct-2026
Moradabad News: आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाईनगर में शनिवार दोपहर हुई नागरिक परिषद की बैठक में बिलारी में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण शीघ्र शुरू किए जाने की मांग उठाई गई। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Lucknow News: यूपी की 14 सदस्यीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम घोषितभारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित नागेश ट्रॉफी (2026-27) के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की 14 सदस्यीय टीम घोषित हुई। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Lucknow News: स्कूल में 95 बच्चे पंजीकृत, पढ़ते मिले सिर्फ सातस्कूल में 95 बच्चे पंजीकृत, पढ़ते मिले सिर्फ सात और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Jhansi News: नाबालिग छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार
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02:29 AM, 25-Oct-2026
Kanpur News: शहर में नकली सीमेंट का हर महीने पांच करोड़ का पहुंच गया कारोबारThe trade in counterfeit cement in the city has reached a monthly turnover of five crore rupees. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Barabanki News: स्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोरस्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोर और पढ़ें
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Karnal News: कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला
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