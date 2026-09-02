सुर्खियां: 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; दिल्ली में स्वाइन फ्लू संक्रमण का रिकॉर्ड टूटा; यूएस-ईरान टकराव बढ़ा

मानसून की बारिश ने कई राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस हफ्ते हरियाणा से पूर्वोत्तर तक बारिश की संभावना है। वहीं, दिल्ली में दो साल बाद स्वाइन फ्लू के मामलों का रिकॉर्ड टूटा है। यमुनापार के अस्पतालों में मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। चलती बस में दुष्कर्म के मामले में विश्वनाथ ट्रैवल्स समेत नौ बसें सीज की गई हैं। उधर, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के चाबहार समेत कई ठिकानों पर हमले किए हैं। एससीओ के घोषणापत्र में ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की गई है और आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है। 'रामायण पार्ट 1' के क्लाइमैक्स में रणबीर कपूर की फिल्म को लेकर खुलासा हुआ है। एम्स के अध्ययन में युवाओं और बच्चों में फैटी लिवर का खतरा सामने आया है। अमेरिकी वीजा नियमों से भारतीय पेशेवरों और निवेशकों को सितंबर में भी राहत नहीं मिलेगी। उधर, क्रुणाल पांड्या ने अफगानिस्तान सीरीज में मौका नहीं मिलने पर अपना दर्द साझा किया है। जी20 बैठक के बीच भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन पर साथ काम करने पर सहमति जताई है। दिल्ली एसआईआर की मसौदा सूची से 33 फीसदी मतदाता बाहर हुए हैं।