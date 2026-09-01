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ईस्ट जोन ने फाइनल में बनाई जगह: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन को हराया, वैभव सूर्यवंशी का दिखा दम

Tue, 01 Sep 2026 04:47 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 01 Sep 2026 04:47 PM IST
सार

ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने दमदार खेल दिखाया। वैभव ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया, जबकि दूसरी पारी में 40 रन बनाए।

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Central Zone vs East Zone Duleep Trophy 1st Semi-Final Highlights match results and scorecard updates
वैभव और अभिमन्यु - फोटो : PTI

विस्तार
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ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन को चार विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेंट्रल जोन की दूसरी पारी तीसरे दिन 158 रन पर ऑलआउट हुई जिससे ईस्ट जोन को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य मिला। ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 162 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। ईस्ट जोन के लिए सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक रन बनाए। वैभव ने दूसरी पारी में 40 रन बनाए, जबकि कप्तान ईशान किशन ने 41 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाए। 
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वैभव की धुआंधार पारी
इससे पहले, ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन ने पहली पारी में एक समान 266 रन बनाए। लेकिन ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की और सेंट्रल जोन को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। वैभव ने अभिमन्यू ईश्वरन के साथ मिलकर पारी की शुरुआत की। वैभव ने इस दौरान संभलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने आठवें ओवर की पहली गेंद पर आर्यन पांडे को छक्का जड़ा। बंगलूरू के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस मुकाबले में ईस्ट जोन के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दम दिखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन को अच्छी शुरुआत दिलाई और लय में नजर आए। 
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वैभव ने 43 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। वैभव भले ही यश ठाकुर का शिकार बने, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने यश ठाकुर को अपने निशाने पर लिया। वैभव ने यश की पहली चार गेंदों पर बाउंड्री लगाई। उन्होंने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और अगली दोनों गेंदों पर चौके जड़े। लेकिन वह तेजी से खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। यश की गेंद पर रजत पाटीदार ने वैभव का शानदार कैच पकड़ा। इससे पहले, वैभव ने पहली पारी में भी अपना दम दिखाया था। उन्होंने 81 गेंदों पर सात चौकों और सात छक्कों की मदद से 92 रन बनाए थे।
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