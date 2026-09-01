ईस्ट जोन ने फाइनल में बनाई जगह: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन को हराया, वैभव सूर्यवंशी का दिखा दम

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इससे पहले, ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन ने पहली पारी में एक समान 266 रन बनाए। लेकिन ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की और सेंट्रल जोन को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। वैभव ने अभिमन्यू ईश्वरन के साथ मिलकर पारी की शुरुआत की। वैभव ने इस दौरान संभलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने आठवें ओवर की पहली गेंद पर आर्यन पांडे को छक्का जड़ा। बंगलूरू के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस मुकाबले में ईस्ट जोन के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दम दिखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन को अच्छी शुरुआत दिलाई और लय में नजर आए।वैभव ने 43 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। वैभव भले ही यश ठाकुर का शिकार बने, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने यश ठाकुर को अपने निशाने पर लिया। वैभव ने यश की पहली चार गेंदों पर बाउंड्री लगाई। उन्होंने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और अगली दोनों गेंदों पर चौके जड़े। लेकिन वह तेजी से खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। यश की गेंद पर रजत पाटीदार ने वैभव का शानदार कैच पकड़ा। इससे पहले, वैभव ने पहली पारी में भी अपना दम दिखाया था। उन्होंने 81 गेंदों पर सात चौकों और सात छक्कों की मदद से 92 रन बनाए थे।