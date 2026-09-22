फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Weather monsoon Update IMD forecasts Odisha heavy rain high alert in coastal districts advisory for fishermen

मौसम का मिजाज: मौसम विभाग बोला- आज ओडिशा में भारी बारिश के आसार, तटीय जिलों में हाई अलर्ट; मछुआरों के लिए सलाह

Tue, 22 Sep 2026 03:42 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, भुवनेश्वर / नई दिल्ली।
पीटीआई, भुवनेश्वर / नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 03:42 AM IST
सार

ओडिशा सरकार ने 23 सितंबर की रात गहरे दबाव के टकराने की आशंका के मद्देनजर भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने की तैयारी की है। कई तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन
Weather monsoon Update IMD forecasts Odisha heavy rain high alert in coastal districts advisory for fishermen
मौसम का हाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ओडिशा सरकार ने 21 सितंबर, सोमवार को बताया कि उसने गहरे दबाव के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीतिक स्थानों पर कर्मियों और मशीनों को तैनात किया है। यह गहरा दबाव 23 सितंबर की रात को राज्य से टकराने की संभावना है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। 11 जिलों के जिलाधिकारियों ने इस बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है। ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 250 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, पुरी से 270 किमी दक्षिणपूर्व में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

विज्ञापन


निम्न दबाव का असर कहां दिखेगा?
निम्न दबाव का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के कलिंगापटनम से 330 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व और विशाखापत्तनम से 410 किमी पूर्व में भी है। मौसम विभाग ने रात करीब 2.39 पर जारी अपडेट में कहा, अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र गहरे निम्न दबाव में बदलने की प्रबल संभावना है। 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर, 2026 की सुबह तक गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर इसका असर दिखेगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

मछुआरों को 24 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह

गर्ग ने जिलाधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर चक्रवात और बाढ़ आश्रयों को तैयार रखने का निर्देश दिया। गंजम जिलाधिकारी वी कीर्ति वासन ने बताया कि उन्होंने दिन में कई चक्रवात आश्रयों का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों को आगामी मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा जैसे तटीय जिलों के जिलाधिकारियों ने सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों का उपयोग करके मछुआरों को 24 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

कम दबाव का क्षेत्र, विशाखापत्तनम तक असर

जो मछुआरे पहले से समुद्र में हैं, उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र एक दबाव में बदल गया है। यह प्रणाली 21 सितंबर को शाम 5:30 बजे पुरी से करीब 310 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित थी। IMD ने बताया कि यह मौसम प्रणाली अगले 24 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदलने की प्रबल संभावना है। यह 23 सितंबर की रात को विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच तटों को पार करेगी।

क्या यह चक्रवाती तूफान में बदलेगा?

यह पूछे जाने पर कि क्या यह प्रणाली चक्रवाती तूफान में बदल सकती है, अनु गर्ग ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि IMD ने इसके गहरे दबाव में बदलने का पूर्वानुमान लगाया है, चक्रवात में नहीं। गर्ग ने बताया कि सरकार ने राज्य के तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने के लिए आवश्यक कर्मियों और मशीनों को तैनात किया है। उन्होंने संक्षेप में कहा कि यह मौसम प्रणाली बहुत अधिक बारिश लाएगी। इसमें हवा की गति अपेक्षाकृत कम होगी। इसलिए, राज्य स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

किन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी है?

IMD भुवनेश्वर केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। यह बारिश 25 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों के लिए 23 से 25 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। 23-24 सितंबर को कोरापुट, गजपति और गंजम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कुछ अलग-थलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी के लिए भी 24-25 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है।

हवा की गति कितनी रहेगी?

IMD ने बताया कि 23 सितंबर की सुबह से 24 सितंबर की शाम तक दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर तथा उनसे दूर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन हवाओं की गति 55-65 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हवा के झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। यह स्थिति मछुआरों और तटीय निवासियों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। सरकार ने सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed