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केतन अग्रवाल हत्याकांड: क्या सिया गोयल के परिवार के लोग भी साजिश में शामिल थे? पिता ने जताया शक

Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, पुणे।
पीटीआई, पुणे। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
सार

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनके पिता विशाल अग्रवाल ने सिया गोयल के परिवार के सदस्यों की कथित भूमिका पर भी शक जताया है। उन्होंने आरोपपत्र की प्रति के लिए अदालत का रुख किया है और कहा है कि उसे पढ़ने के बाद ही वह आगे टिप्पणी करेंगे। पुलिस ने सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे के खिलाफ पांच हजार से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। केतन के पिता ने फास्ट ट्रैक सुनवाई और उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक बनाने की मांग के साथ आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग दोहराई है।
 

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केतन अग्रवाल हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहागढ़ किले से नीचे धकेले जाने के बाद हुई थी। इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल, उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी और चेतन के दोस्त रितेश हांगे को गिरफ्तार किया गया था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को तीनों के खिलाफ पांच हजार से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया के परिवार के कुछ सदस्यों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
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पिता को किन लोगों की भूमिका पर शक है?
विशाल अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अभी भी सिया के परिवार के कई सदस्यों के केतन की हत्या की साजिश में शामिल होने का शक है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने अभी आरोपपत्र पढ़ा नहीं है। इसलिए वह आरोपपत्र की सामग्री देखने के बाद ही इस बारे में विस्तार से टिप्पणी करेंगे।
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पिता ने जताया गंभीर शक: विशाल अग्रवाल के मुताबिक, उन्हें सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची के भी कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल होने का संदेह है। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र पढ़ने के बाद ही वह इस बारे में आगे बात करेंगे।
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आरोपपत्र की प्रति के लिए अदालत पहुंचे: केतन के पिता ने बताया कि उन्होंने अदालत का रुख कर मामले में दाखिल आरोपपत्र की प्रति मांगी है। उनका कहना है कि अभी उन्होंने आरोपपत्र नहीं पढ़ा है, इसलिए उस पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

क्या सिया की कथित गुप्त शादी को लेकर भी सवाल उठे हैं?
केतन के पिता ने उन खबरों पर भी सवाल उठाया, जिनमें सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी की गुपचुप शादी होने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी तो सिया के परिवार ने कथित तौर पर उनके बेटे के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश क्यों की।

गुप्त शादी की खबर पर सवाल: विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर सिया और चेतन की कथित शादी की बात सही है, तो यह सवाल उठता है कि उसके परिवार ने केतन के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश क्यों की।
जांच को बताया सही दिशा में: केतन के पिता ने कहा कि हत्या मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों की कथित भूमिका को लेकर उनका शक अभी बना हुआ है।

क्या पिता ने फास्ट ट्रैक ट्रायल और विशेष लोक अभियोजक की मांग की?
विशाल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक तरीके से कराने और उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग की थी। उनका कहना है कि अभी तक इन दोनों मांगों पर उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से जरूरी अधिसूचना जारी करने की मांग एक बार फिर दोहराई है।

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उज्ज्वल निकम की नियुक्ति की मांग: केतन के पिता चाहते हैं कि इस मामले में उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकार से जरूरी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।

फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग: उन्होंने मामले की सुनवाई तेजी से कराने की मांग भी पहले मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। सोमवार को उन्होंने कहा कि इन मांगों पर अब तक उन्हें कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

विशाल अग्रवाल ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि उनके बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा दी जाए। उन्होंने दोहराया कि वह आरोपपत्र पढ़ने के बाद ही मामले में सामने आए तथ्यों पर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। इस बीच पुलिस की ओर से सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे के खिलाफ पांच हजार से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
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