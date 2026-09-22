केतन अग्रवाल हत्याकांड: क्या सिया गोयल के परिवार के लोग भी साजिश में शामिल थे? पिता ने जताया शक

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विशाल अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अभी भी सिया के परिवार के कई सदस्यों के केतन की हत्या की साजिश में शामिल होने का शक है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने अभी आरोपपत्र पढ़ा नहीं है। इसलिए वह आरोपपत्र की सामग्री देखने के बाद ही इस बारे में विस्तार से टिप्पणी करेंगे।विशाल अग्रवाल के मुताबिक, उन्हें सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची के भी कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल होने का संदेह है। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र पढ़ने के बाद ही वह इस बारे में आगे बात करेंगे।केतन के पिता ने बताया कि उन्होंने अदालत का रुख कर मामले में दाखिल आरोपपत्र की प्रति मांगी है। उनका कहना है कि अभी उन्होंने आरोपपत्र नहीं पढ़ा है, इसलिए उस पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।केतन के पिता ने उन खबरों पर भी सवाल उठाया, जिनमें सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी की गुपचुप शादी होने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी तो सिया के परिवार ने कथित तौर पर उनके बेटे के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश क्यों की।विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर सिया और चेतन की कथित शादी की बात सही है, तो यह सवाल उठता है कि उसके परिवार ने केतन के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश क्यों की।केतन के पिता ने कहा कि हत्या मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों की कथित भूमिका को लेकर उनका शक अभी बना हुआ है।विशाल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक तरीके से कराने और उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग की थी। उनका कहना है कि अभी तक इन दोनों मांगों पर उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से जरूरी अधिसूचना जारी करने की मांग एक बार फिर दोहराई है।केतन के पिता चाहते हैं कि इस मामले में उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकार से जरूरी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।उन्होंने मामले की सुनवाई तेजी से कराने की मांग भी पहले मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। सोमवार को उन्होंने कहा कि इन मांगों पर अब तक उन्हें कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिला है।विशाल अग्रवाल ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि उनके बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा दी जाए। उन्होंने दोहराया कि वह आरोपपत्र पढ़ने के बाद ही मामले में सामने आए तथ्यों पर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। इस बीच पुलिस की ओर से सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे के खिलाफ पांच हजार से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।