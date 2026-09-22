फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates Kalyan Dombivali Abhang Row Thane visarjan ban Nagpur Mumbai Politics crime and other news

महाराष्ट्र: कल्याण-डोंबिवली में अभंग पढ़ने से रोकने पर हंगामा, महापौर पर आरोप; ठाणे में विसर्जन को लेकर विवाद

Tue, 22 Sep 2026 01:55 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates Kalyan Dombivali Abhang Row Thane visarjan ban Nagpur Mumbai Politics crime and other news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के कल्याण में सोमवार को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की महापौर हर्षाली चौधरी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे को सामान्य निकाय की बैठक में 'अभंग' पढ़ने से रोक दिया। इस बात पर बैठक में हंगामा हो गया। म्हात्रे अपनी बात शुरू करने के लिए अक्सर अभंग का पाठ करते हैं। यह घटना कल्याण पश्चिम के सहजानंद चौक में दो नगर निगम के व्यावसायिक परिसरों के पट्टे से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुई। म्हात्रे ने तर्क दिया कि 10,39,000 रुपये मूल्य की संपत्ति को केवल 59,056 रुपये के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दिया जा रहा था। जब म्हात्रे ने महापौर से अभंग के साथ अपनी बात शुरू करने के लिए कुछ सेकंड मांगे, तो महापौर ने सदन की घंटी बजाई। उन्होंने म्हात्रे को अभंग छोड़कर सीधे विषय पर आने का निर्देश दिया। महापौर के इस कदम का शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने विरोध किया, जो KDMC में MNS की सहयोगी है। महापौर के निर्देश पर सचिव किशोर शेलके ने प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। बाद में, म्हात्रे ने पट्टे के मुद्दे पर नागरिक प्रमुख को औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की।
विज्ञापन


उल्हासनगर में मेयर और भाजपा विधायक के बीच विसर्जन को लेकर विवाद
ठाणे के उल्हासनगर में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद की स्थिति देखी गई। रीजेंसी एंटीलिया स्थल पर विसर्जन को लेकर विवाद के बाद यहां प्रतिमा के साथ अस्थि विसर्जन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। शिवसेना के महापौर अश्विनी कमलेश निकम के निर्देशों पर कदम उठाए गए। इस फैसले के कारण नागरिक अधिकार क्षेत्र, पर्यावरण मानदंडों और स्थानीय धार्मिक विसर्जन स्थलों के प्रबंधन को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक कुमार ऐलानी और शिवसेना के महापौर के बीच सीधा राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed