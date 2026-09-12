सुर्खियां: आज बंद कमरे में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन; केंद्र-लद्दाख वार्ता बेनतीजा; उत्तर रेलवे में परिचालन पर असर

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात पर भी नजर रहेगी। लद्दाख में केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 19 से 24 सितंबर तक कारगिल से लेह पदयात्रा और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारतीय रेलवे में आज और कल कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ के मार्ग बदले गए हैं। यमन में हूती लड़ाकों की लड़ाई के बीच सऊदी अरब की प्रमुख तेल पाइपलाइन बंद होने से निर्यात को लेकर चिंता बढ़ी है। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से आवाजाही ठप है और करीब दो हजार तीर्थयात्रियों को रोका गया है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में आंधी-बारिश का अलर्ट है। देश में एचपीवी टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी है और 80 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इस्राइल पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। खेल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराकर उसे बाहर कर दिया है और अब 13 सितंबर को भारत से खिताबी मुकाबला खेलेगा। आठ साल की वान्या ने एशिया पैसिफिक योगासन चैंपियनशिप में दो गोल्ड जीतकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। मनोरंजन जगत में अभिनेता नानी ने ‘द पैराडाइज’ की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसके अलावा, ब्रिक्स सम्मेलन में इंडोनेशिया, फिलीपींस और अफ्रीका से आए मेहमानों पर भी नजर है।