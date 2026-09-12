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सऊदी अरब की प्रमुख तेल पाइपलाइन बंद: यमन में हूती लड़ाकों की लड़ाई से चिंता गहराई, निर्यात पर सरकार क्या बोली?

Sat, 12 Sep 2026 02:16 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, काहिरा।
पीटीआई, काहिरा। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 12 Sep 2026 02:16 AM IST
सार

सऊदी अरब की प्रमुख तेल पाइपलाइन पर हमले के बाद सरकार ने सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है। पाइपलाइन बंद होने से निर्यात खतरे में पड़ने की आशंका है।

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Saudi Arabia East-West pipeline shut down Concerns over Houthi Yemen fight Ministry of Energy oil exports news
गैस पाइपलाइन (सांकेतिक) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रमुख क्रॉस-कंट्री तेल पाइपलाइन को बंद करने की घोषणा की है। यह कदम एक दिन पहले हुए हमले के बाद एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है। मंत्रालय ने हमलावरों की पहचान नहीं बताई है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच छह महीने से अधिक समय से जारी जंग के कारण हालात संवेदनशील हैं। अब सऊदी से होने वाले निर्यात पर भी खतरा मंडराने लगा है।

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क्यों चिंताजनक है गैस पाइलपाइन का बंद होना?
जिस पाइपलाइन को बंद किया गया है, इसे करीब 40 साल पहले 1980 के दशक में ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की तरह शुरू किया गया था। इसने होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के बाद भी सऊदी अरब को तेल निर्यात जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बंद ऐसे समय में हुआ है, जब यमन में हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे से प्रमुख शिपिंग लेन के माध्यम से सऊदी से होने वाले तेल निर्यात पर खतरा पैदा हो गया है।

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