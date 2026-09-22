एक्सप्लेनर: ड्रग तस्करी पर कैसे लगेगी लगाम; ड्रोन, डार्कनेट और क्रिप्टो से निपटने की कैसे होगी तैयारी?

भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे है चुनौती?

एनसीबी की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया के दो प्रमुख अवैध ड्रग उत्पादन क्षेत्रों के बीच स्थित है। एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्र आता है, जबकि दूसरी तरफ गोल्डन ट्राएंगल है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं।



भारत दोनों दिशाओं से आने वाले अवैध ड्रग प्रवाह से प्रभावित रहा है। देश की 15 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी भूमि सीमा और 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सीमा निगरानी की चुनौती को बढ़ाती है।



म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से लगी सीमाओं के कई हिस्सों में कठिन भूभाग और अनौपचारिक रास्ते हैं। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान और नदी वाले इलाके सीमा की निगरानी को मुश्किल बनाते हैं।



चुनौती सिर्फ तस्करी के रास्तों तक सीमित नहीं है। भारत अब ड्रग्स के लिए केवल पारगमन वाला देश नहीं है, बल्कि एक बड़ा घरेलू बाजार भी है। इसके अलावा देश में बड़ा फार्मास्युटिकल विनिर्माण आधार और प्रीकर्सर केमिकल का उत्पादन होता है, जिनके गलत इस्तेमाल से सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध उत्पादन का खतरा पैदा हो सकता है।

कौन सा राज्य बना ड्रग का सबसे बड़ा निशाना?

भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर जैसे जिले ड्रोन तस्करी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। ड्रोन से जुड़े 305 मामलों में से 298 मामले अकेले पंजाब में दर्ज किए गए।



इनके जरिए मुख्य रूप से हाई-प्योरिटी हेरोइन और मेथामफेटामाइन की खेप भेजी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा अब इस हवाई तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है।