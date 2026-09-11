सुर्खियां: ब्रिक्स बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे पुतिन; महिला एशिया कप फाइनल में भारत; इसरो से चक्रवात की चेतावनी

दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तैयारियां हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठकें होंगी। सात साल बाद भारत आ रहे शी के साथ बातचीत से भारत-चीन संबंधों में तनाव कम होने की उम्मीद है। उधर, इसरो ने अक्तूबर से दिसंबर के बीच तीन शक्तिशाली चक्रवातों का अलर्ट दिया है। अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों और प्रवासियों पर सख्ती की तैयारी के बीच 'मिस्टर सिंह' वाले विज्ञापन पर भी विवाद छिड़ गया है। स्विट्जरलैंड में डच टूर बस हादसे और कांगो में भीषण आग में कई लोगों की मौत हुई है। 9/11 हमले की 25वीं बरसी पर अमेरिका के जख्म और उस समय की साजिशों की कहानी फिर चर्चा में है। खेल में भारतीय महिला टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। वहीं, अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें साझा की हैं।