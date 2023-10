Viral Jokes: लड़की- मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आई थी, तुमने क्यों नहीं बंधवाई? लड़के ने दिया गजब का जवाब

1 of 5

कंजूस आदमी पंडित जी को कम पैसे देते हुए... कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए...

पंडित जी- चिंता मत करो बालक एक ऐसा मंत्र बताउंगा जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी...

रोज किसी चौक-चौराहे पर जाओ और बोलो ''भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा'।