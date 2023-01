आज के मजेदार जोक्स: संता-बंता की बातें सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

Today’s Funny Jokes: जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। इसलिए हर दिन खुलकर हंसना चाहिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें। हम आपके लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें आप पढ़कर हंस सकते हैं।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"



लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?



संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...



लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न



संता- चौंककर हां, बिलकुल सही



लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?



संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू



लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,



संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी



उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...



2 of 7

संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, “अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी।



बंता- मैं उसे अभी सजा देता हूं।



संता- रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है।



बंता- हैरानी से, 'कैसे?'



संता- मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया।





3 of 7

संता बंता के घर खाना खा रहा था।



बंता- यार तुम्हारा कुत्ता मुझे काफी देर से घूर रहा है?



संता- जल्दी से खाना खा लो, वरना काट भी लेगा, क्योंकि तुम खाना उसी के बर्तन में खा रहे हो!





4 of 7

संता- मेरी सास को कुत्ते ने काट लिया।



बंता- ये तो बहुत बुरा हुआ।



संता- हां, बेचारा कुत्ता तड़प-तड़प कर मर गया।





5 of 7





बंता- अबे घुटनों पर चल कर आयी थी मेरे पास, घुटनों पर।



संता- क्या बात कर रहा है, सच में..



बंता- और नहीं तो क्या।



संता- फिर क्या बोली?



बंता- बोली बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, पक्का अब नही मारुंगी





