फनी जोक्स: पतिदेव से हो गई गलती से मिस्टेक, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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फनी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला- ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार?

लड़की बोली- आज का दिन बहुत बुरा है।

सुबह ब्यॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया।

रास्ते में कार खराब हो गई।

ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया।

अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो भी तूने पी ली।

यह सुन बेहोश...लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पत्नी- तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो ?

पति- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है....

गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं. पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik