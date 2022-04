आज के मजेदार जोक्स: कोयल ने कौवे से पूछा- अभी तक शादी क्यों नहीं की? जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 7

Funny And Viral Chutkule in Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टेंशन से बचना है, तो हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। जोक्स और चुटकुले हंसने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुल लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। पति- पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट अलमारी के अन्दर घुस गया। पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली- बाहर निकलो। अन्दर से पति बोला- नहीं निकलूंगा। पत्नी चिल्लाई- मैं कहती हूं कि बाहर निकलो। पति भी अलमारी के अन्दर से चिल्लाया- नहीं निकलता। जोर-जोर की आवाजें सुनकर दो-चार पडोसी भी आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है? पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली- ये डरपोक आदमी अलमारी के अन्दर घुस गया है, इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए वरना... अलमारी के अन्दर से पति दहाड़ा- नहीं निकलता, नहीं निकलता ! आज पूरे मोहल्ले को पता लग ही जाना चाहिए कि इस घर में किस की मर्जी चलती है!!!

2 of 7

3 of 7

यदि एक शेर आपकी सास और आपकी पत्नी पर एक साथ हमला कर देता है, तो आप किसे बचाएंगे? पति- ये भी कोई पूछने की बात है, मैं यकीनन शेर को बचाऊंगा! आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं ! SAVE THE TIGER।

4 of 7

एक भैय्या को पासपोर्ट फार्म भरने के लिए दिया उसने भरा प्रश्न- Enter your Name

उन्होंने लिखा- Bhaiya Gajendra Tiwari

प्रश्न- Provide your PAN Details

भैय्या- 120/300 बाबा जर्दा , बनारसी पता , हल्का चूना, डबल कत्था, नवरत्न किमाम , कच्ची पक्की सुपारी, लौंग- इलायची और तनिक हरी पत्ती।