आज के मजेदार जोक्स: लड़की ने ऑटो वाले से पूछा- भैया एयरपोर्ट के कितने पैसे लगेंगे? पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 7

Today Funny Jokes in Hindi: इंसान को सेहतमंद रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो नियमित रूप से हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हंसने से हम मानसिक तनाव और दिल की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला....



पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा- तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए?

पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी.. उसने इशारों में कहा- मुझे ऐसी चीज लेकर दो, जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकेंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए।

शाम को पति ने उसे वजन कांटा लाकर दे दिया पत्नी बेहोश।

2 of 7



एक खूबसूरत लड़की ऑटो वाले से बोली- भैया एयरपोर्ट के कितने पैसे लगेंगे

ऑटो ड्राइवर- 400 रुपये

लड़की- ये तो रहा एयरपोर्ट

ऑटो ड्राइवर- सर पर दुपट्टा रख लो, मैडम

फ्लाइट लैंडिग में कहीं खूबसरती न बिगड़ जाए





3 of 7

एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया...

लड़की के पिता: क्या करते हो बेटा?

लड़का- I am the Director of Goat Research And Development Institute.

लड़की के पिता- बहुत बड़े अफसर लगते हो बिटवा तनिक हिंदी में बताओ ना

लड़का-nहम बकरियां चरावत हैं।

लड़की के पिता के उड़ गए होश...





4 of 7

टीचर- मैं जो पूछू उसका जवाब फटाफट देना

संता- जी सर

टीचर- भारत की राजधानी बताओ?

संता- फटाफट

टीचर अभी तक संजू को पीट रहा है।





5 of 7

एक दिन टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा - स्कूल क्या है?

बहुत ही शानदार जवाब मिला... स्कूल वो जगह है... जहां पर हमारे पापा को लूटा और हमें कूटा जाता है।