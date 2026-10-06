फनी जोक्स: मोहन- शराब पीते हुए रो क्यों रहे हो? रोहन की बात पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि 'ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर'

ये किसके लिये लिखते हो ?

पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूं, मेरी जानू !

पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो...



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

रोहन- शराब पीते पीते रोने लगा।

मोहन- क्या हुआ... रो क्यों रहे हो?

रोहन- यार, जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा...



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik