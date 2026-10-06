देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए हंसाने वाले चुटकुले

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं।



दादी और पोता आपस में बात करते हुए...

दादी- लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है,

देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है

पोता- दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है...



जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं।

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

जीजा अपनी साली के साथ चैटिंगकर रहा था

जीजा – वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुन्दर हो..

साली – जीजू आप बड़े वो हो..

जीजा – अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो ?

आखिर क्या use करती हो ?

साली– फोटोशॉप ? ?

जीजा बेहोश?



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