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देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए हंसाने वाले चुटकुले

Tue, 06 Oct 2026 07:58 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 07:58 PM IST
सार

देसी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।

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funny jokes in hindi girlfriend boyfriend jokes in hindi jokes of the day
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
देसी जोक्स: जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं।


दादी और पोता आपस में बात करते हुए...
दादी- लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है,
देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है
पोता- दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है... 

 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

जीजा अपनी साली के साथ चैटिंगकर रहा था
जीजा – वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुन्दर हो..
साली – जीजू आप बड़े वो हो..
जीजा – अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो ?
आखिर क्या use करती हो ?
साली– फोटोशॉप ? ?
जीजा बेहोश?
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

राजू की पत्नी बादाम खा रही थी...
राजू रोमांटिक होते हुए बोला- जरा मुझे भी टेस्ट कराओ...
पत्नी ने एक बादाम उसके हाथ में रख दिया और बाकि खुद खाने लगी।
राजू- बस एक ही?
पत्नी ने झल्लाकर कहा- हां, बाकि सबका टेस्ट भी ऐसा ही है...


हिंदी जोक्स: देवर- मेरी शादी कब होगी? भाभी ने दिया ऐसा मजेदार जवाब कि सुनकर लगाएंगे ठहाके

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली...
लड़की- मेरे चेहरे में जलन हो रही है।
डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स रे करना पड़ेगा।
लड़की- एक्स रे में क्या होता है?
डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है...
लड़की- 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं।
डॉक्टर बेहोश!!!


मजेदार चुटकुले: साली- आप हमेशा मेरी दीदी की तारीफ क्यों करते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई भरपूर धुनाई

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्रकार- 80 साल की उम्र में भी आप बीवी को डार्लिंग कहते हैं, इस प्यार का राज क्या है? 
बूढ़ा व्यक्ति- बेटे 20 साल पहले इनका नाम भूल गया था, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए डार्लिंग कहता हूं... 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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