मजेदार चुटकुले: साली- आप हमेशा मेरी दीदी की तारीफ क्यों करते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई भरपूर धुनाई

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घर-परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनमें थोड़ी नोकझोंक माहौल को और खुशनुमा बना देती है। जीजा-साली का रिश्ता भी ऐसा ही है। कभी साली अपने जीजा की खिंचाई करती है तो कभी जीजा अपनी बातों से साली को चुप करा देते हैं। दोनों के बीच होने वाला यह हल्का-फुल्का मजाक अगर मर्यादा में रहे तो रिश्तों में हंसी और अपनापन दोनों बढ़ाता है। तो चलिए पढ़ते हैं जीजा-साली की ऐसी ही मजेदार बातचीत पर बने जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं कुछ मजेदार जोक्स...



साली - जीजाजी, आप मेरी दीदी की हर बात कैसे मान लेते हैं?

जीजा - क्योंकि समझदार इंसान वही है जो सही समय पर सही फैसला ले।

साली - और गलत फैसला?

जीजा - वो तुम्हारी दीदी बता देती हैं।

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जीजा - साली साहिबा, आज इतनी शांत क्यों हो?

साली - सोच रही हूं कि घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं।

जीजा - ऐसा मत सोचो।

साली - तो फिर?

जीजा - सब सुनते हैं, बस मानता कोई नहीं।



साली - जीजाजी, आप हमेशा मेरी दीदी की तारीफ क्यों करते हैं?

जीजा - घर में शांति बनाए रखने के लिए।

साली - और मेरी तारीफ?

जीजा - वो मैं सच में करना चाहता हूं, इसलिए सोच-समझकर करूंगा।



जीजा - साली साहिबा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?

साली - बहुत अच्छी।

जीजा - फिर तो घर में किसी को आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती होगी।

साली - पड़ती है जीजाजी, खासकर जब किसी को सलाह चाहिए होती है।

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साली - जीजाजी, आपको घर का सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है?

जीजा - आपकी दीदी से पूछना कि आज खाने में क्या बनाऊं।

साली - इतना मुश्किल क्यों?

जीजा - क्योंकि जवाब हमेशा आता है - जो तुम्हें पसंद हो।





जीजा - साली साहिबा, आप हमेशा मेरी टांग क्यों खींचती रहती हैं?

साली - क्योंकि आप घर के सबसे आसान टारगेट हैं।

जीजा - और अगर मैंने जवाब देना शुरू कर दिया तो?

साली - फिर मैं दीदी को बुला लूंगी।

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साली - जीजाजी, आप मुझे छोटी बहन मानते हैं?

जीजा - बिल्कुल।

साली - तो फिर मेरी बात भी मानिए।

जीजा - यही तो गलती कर दी, तुम्हें छोटी बहन मान लिया।





जीजा - साली साहिबा, आज आपके हाथ में इतनी सारी शॉपिंग क्यों है?

साली - अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रही हूं।

जीजा - बहुत अच्छी बात है।

साली - आप भी कुछ सीखिए।

जीजा - मैं तो पहले से सीख चुका हूं, इसलिए सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदता हूं।

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