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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok

हिंदी जोक्स: देवर- मेरी शादी कब होगी? भाभी ने दिया ऐसा मजेदार जवाब कि सुनकर लगाएंगे ठहाके

Tue, 06 Oct 2026 01:46 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 06 Oct 2026 01:46 PM IST
सार

Hindi Jokes: देवर-भाभी का रिश्ता अक्सर हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की नोकझोंक से भरा होता है। इसी रिश्ते की मजेदार बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए 10 ऐसे जोक्स, जिन्हें परिवार के साथ भी आराम से पढ़ा और शेयर किया जा सकता है।
 

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Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

देवर और भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें कभी दोस्ती नजर आती है तो कभी छोटी-सी नोकझोंक। घर में देवर हो तो भाभी की खिंचाई भी होती रहती है और भाभी भी मौका मिलते ही देवर की क्लास लगाने से पीछे नहीं हटतीं। खास बात यह है कि इस रिश्ते का मजाक तभी अच्छा लगता है, जब उसमें अपनापन और हंसी हो। तो चलिए पढ़ते हैं देवर-भाभी की नोकझोंक पर बने कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आना तय है। तो आइए पढ़ते हैं।




देवर - भाभी, आज खाने में क्या बना है?  
भाभी - तुम्हारी पसंद की सब्जी।  
देवर - वाह! कौन सी?  
भाभी - जो तुम्हें पसंद नहीं है, वही।
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Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, आप मुझे हमेशा डांटती क्यों रहती हैं?  
भाभी - क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो।  
देवर - तो प्यार से समझाया करो।  
भाभी - वो सुविधा बड़े भाई को भी नहीं मिलती।


देवर - भाभी, मेरी शादी कब होगी?  
भाभी - जब तुम्हें कोई लड़की तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार मिल जाए।  
देवर - इतनी मुश्किल है क्या?  
भाभी - तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे भी यही लगता है।


भाभी - तुम्हारा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है?  
देवर - भाभी, मैं चीजें अपनी जगह पर रखता हूं।  
भाभी - फिर ये सारी चीजें जमीन पर क्यों हैं?  
देवर - वो जमीन ही उनकी सही जगह निकली।

Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, आप मेरी हर बात पर हंसती क्यों हैं?  
भाभी - क्योंकि तुम्हारी बातें गंभीर लेने लायक नहीं होतीं।  
देवर - मतलब मैं मजाकिया हूं?  
भाभी - बिल्कुल, बिना मेहनत के।


भाभी - आज बाजार से आते हुए दूध ले आना।  
देवर - भाभी, मैं आपका देवर हूं या घर का डिलीवरी बॉय?  
भाभी - देवर हो, इसलिए तो पैसे भी नहीं दे रही हूं।

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Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, भाई आपसे इतना डरते क्यों हैं?  
भाभी - क्योंकि वो समझदार हैं।  
देवर - और मैं?  
भाभी - तुम अभी सीखने की उम्र में हो।


भाभी - आज तुम इतने शांत क्यों बैठे हो?  
देवर - सोच रहा हूं कि घर में मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं।  
भाभी - है ना!  
देवर - सच में?  
भाभी - हां, तुम्हारी बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं।

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Devar Bhabhi Jokes 10 Funny and Meaningful Jokes on the Sweet Nok Jhok
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, मेरी एक अच्छी आदत बताइए।  
भाभी - तुम बहुत जल्दी घर से बाहर चले जाते हो।  
देवर - और बुरी आदत?  
भाभी - वापस भी जल्दी आ जाते हो।

 
देवर - भाभी, अगर मैं आज घर का सारा काम कर दूं तो आप मुझे क्या देंगी?  
भाभी - बहुत सारी दुआएं।  
देवर - कुछ और?  
भाभी - हां, कल फिर यही काम कर
 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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