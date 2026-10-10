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हिंंदी जोक्स: डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि पेशेंट भी हंसा और पूरी क्लिनिक भी, पढ़े मजेदार जोक्स

Sat, 10 Oct 2026 03:55 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 10 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

चुटकुले: डॉक्टर और मरीज का रिश्ता आमतौर पर बीमारी और इलाज के इर्द-गिर्द घूमता है। कोई दर्द लेकर आता है, कोई चिंता लेकर तो कोई अपनी छोटी-सी परेशानी को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या समझकर बैठा होता है। लेकिन कई बार क्लिनिक में ऐसे मजेदार पल भी बन जाते हैं, जो सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं।
 

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The Doctor One Line Reply Left the Patient Speechless and Everyone Laughing Joke goes
हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

कहते हैं कि बीमारी चाहे शरीर की हो या सोच की, सही डॉक्टर दोनों की पहचान कर लेता है। कुछ लोग डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और कुछ लोग अपनी आदतों की वजह से खुद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि डॉक्टर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ऐसे ही एक सज्जन अपनी एक अजीब शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि दुनिया उन्हें गलत समझती है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला दुनिया का नहीं, उनकी अपनी हरकतों का था। इसके बाद डॉक्टर ने जो जवाब दिया, वह न सिर्फ मजेदार था बल्कि एक छोटी-सी सीख भी दे गया कि कई बार हमारी परेशानियों की वजह दूसरे लोग नहीं, बल्कि हमारी खुद की आदतें होती हैं। आइए पढ़ते हैं यह हल्का-फुल्का, साफ-सुथरा और शानदार डॉक्टर-पेशेंट जोक।

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The Doctor One Line Reply Left the Patient Speechless and Everyone Laughing Joke goes
देसी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - आपको सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है?
 पेशेंट - जब मैं बिल भरता हूं।
 डॉक्टर - बीमारी की वजह से?
 पेशेंट - नहीं, आपकी फीस की वजह से!


डॉक्टर - आपको आराम की जरूरत है।
 पेशेंट - कोई दवा लिख दीजिए।
 डॉक्टर - दवा नहीं, छुट्टी चाहिए।
 पेशेंट - डॉक्टर साहब, बॉस को भी पर्चा लिख दीजिए!

The Doctor One Line Reply Left the Patient Speechless and Everyone Laughing Joke goes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

डॉक्टर - आपने मेरी सलाह मानी?
 पेशेंट - जी, बिल्कुल।
 डॉक्टर - रोज़ सुबह दौड़ने को कहा था।
 पेशेंट - दौड़ता हूं, लेकिन बस पकड़ने के लिए!



डॉक्टर - आपको भूलने की बीमारी है।
 पेशेंट - जी डॉक्टर साहब।
 डॉक्टर - कब से?
 पेशेंट - कौन सी बीमारी?



डॉक्टर - आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है।
 पेशेंट - फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है?
 डॉक्टर - क्योंकि आपने अभी तक बिल नहीं देखा है।

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The Doctor One Line Reply Left the Patient Speechless and Everyone Laughing Joke goes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - आपको रात को जल्दी सोना चाहिए।
 पेशेंट - कोशिश करता हूं।
 डॉक्टर - फिर सोते क्यों नहीं?
 पेशेंट - पहले मोबाइल को नींद नहीं आती!

डॉक्टर - आपको चश्मे की जरूरत है।
 पेशेंट - क्या सच में?
 डॉक्टर - जी हां।
 पेशेंट - लेकिन मैं तो मेडिकल स्टोर में खड़ा हूं!
 डॉक्टर - यही तो कह रहा हूं, यह मेडिकल स्टोर नहीं, बैंक है।

डॉक्टर - आपकी सेहत पहले से बेहतर है।
 पेशेंट - यह कैसे पता चला?
 डॉक्टर - पहले आप धीरे-धीरे आते थे।
 पेशेंट - और अब?
 डॉक्टर - फीस सुनते ही भाग जाते हैं!

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The Doctor One Line Reply Left the Patient Speechless and Everyone Laughing Joke goes
मजेदार जोक्स - फोटो : Amar Ujala

डॉक्टर - आपको तनाव से दूर रहना चाहिए।
 पेशेंट - ठीक है।
 डॉक्टर - मेरी फीस 2000 रुपये है।
 पेशेंट - डॉक्टर साहब, तनाव से दूर रहना था, बेहोश होने से नहीं!


डॉक्टर - आपको क्या लगता है, आपकी बीमारी की वजह क्या है?
 पेशेंट - डॉक्टर साहब, किस्मत।
 डॉक्टर - वो कैसे?
 पेशेंट - क्योंकि हर बार मैं ठीक होता हूं, और आपकी फीस बढ़ जाती है!

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं
 

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