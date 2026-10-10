हिंंदी जोक्स: डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि पेशेंट भी हंसा और पूरी क्लिनिक भी, पढ़े मजेदार जोक्स

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कहते हैं कि बीमारी चाहे शरीर की हो या सोच की, सही डॉक्टर दोनों की पहचान कर लेता है। कुछ लोग डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और कुछ लोग अपनी आदतों की वजह से खुद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि डॉक्टर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ऐसे ही एक सज्जन अपनी एक अजीब शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि दुनिया उन्हें गलत समझती है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला दुनिया का नहीं, उनकी अपनी हरकतों का था। इसके बाद डॉक्टर ने जो जवाब दिया, वह न सिर्फ मजेदार था बल्कि एक छोटी-सी सीख भी दे गया कि कई बार हमारी परेशानियों की वजह दूसरे लोग नहीं, बल्कि हमारी खुद की आदतें होती हैं। आइए पढ़ते हैं यह हल्का-फुल्का, साफ-सुथरा और शानदार डॉक्टर-पेशेंट जोक।

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2 of 5 देसी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - आपको सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है?

पेशेंट - जब मैं बिल भरता हूं।

डॉक्टर - बीमारी की वजह से?

पेशेंट - नहीं, आपकी फीस की वजह से!





डॉक्टर - आपको आराम की जरूरत है।

पेशेंट - कोई दवा लिख दीजिए।

डॉक्टर - दवा नहीं, छुट्टी चाहिए।

पेशेंट - डॉक्टर साहब, बॉस को भी पर्चा लिख दीजिए!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

डॉक्टर - आपने मेरी सलाह मानी?

पेशेंट - जी, बिल्कुल।

डॉक्टर - रोज़ सुबह दौड़ने को कहा था।

पेशेंट - दौड़ता हूं, लेकिन बस पकड़ने के लिए!







डॉक्टर - आपको भूलने की बीमारी है।

पेशेंट - जी डॉक्टर साहब।

डॉक्टर - कब से?

पेशेंट - कौन सी बीमारी?







डॉक्टर - आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है।

पेशेंट - फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है?

डॉक्टर - क्योंकि आपने अभी तक बिल नहीं देखा है।

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - आपको रात को जल्दी सोना चाहिए।

पेशेंट - कोशिश करता हूं।

डॉक्टर - फिर सोते क्यों नहीं?

पेशेंट - पहले मोबाइल को नींद नहीं आती!



डॉक्टर - आपको चश्मे की जरूरत है।

पेशेंट - क्या सच में?

डॉक्टर - जी हां।

पेशेंट - लेकिन मैं तो मेडिकल स्टोर में खड़ा हूं!

डॉक्टर - यही तो कह रहा हूं, यह मेडिकल स्टोर नहीं, बैंक है।



डॉक्टर - आपकी सेहत पहले से बेहतर है।

पेशेंट - यह कैसे पता चला?

डॉक्टर - पहले आप धीरे-धीरे आते थे।

पेशेंट - और अब?

डॉक्टर - फीस सुनते ही भाग जाते हैं!

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