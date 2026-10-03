फनी जोक्स: इन वायरल चुटकुलों को पढ़कर लगाएंगे ठहाके, दोस्तों को सुनाए धमाकेदार जोक्स

फनी जोक्स:
हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम हंसना चाहिए। हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...
80 साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई।
जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा- इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप?
महिला- जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं।
जज- वो कैसे ?
महिला- इनकी जब मर्जी होती है, मुझे खरी-खोटी सुना देते हैं।
और जब मैं बोलना शुरू करती हूं तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं।
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मजेदार फनी जोक्स
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बाप- बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार मांगना,
कूलर दे तो AC मांगना, घर दे तो बंगला मागना…
बेटा- पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी माँ को भी माँगलू क्या?
बाप खुशी के मारे बेहोश
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वायरल फनी जोक्स
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बहू अपनी सास के पास जाती है और कहती है।
बहू- मां जी कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया….
सास- कोई बात नहीं, ये तो हर पति-पत्नी में होता रहता है।
बहू- वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइये अब लाश का क्या करना है।
जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
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वायरल चुटकुले
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परीक्षा में सवाल आया- सच्चा मित्र किसे कहते हैं?
पप्पू ने धमाकेदार जवाब दिया- सच्चा मित्र वो होता है,
जो आपकी गालियां सुनता है
और आपकी सेटिंग करने में आपकी सहायता करता है।
आपकी क्रश को भाभी को बोलता है
और आपके घरवालों की नजरों में गिरा रहता है।
जोक्स: लड़की वाले- बेटा क्या करता है आपका? बाप का जवाब सुनते ही शादी करने से कर दिया मना
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वायरल चुटकुले
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लड़की का पिता अगर कहे हमारी लड़की तो 'गाय है गाय'।
उसमें 'सींगवाली' शब्द silent होता है।
और विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है।
'ख्याल रखना'
इसमें अपना शब्द Silent होता है।
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं