हिंदी जोक्स: टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? चिंटू ने दिया गजब का जवाब

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसी एक फ्री दवा की तरह है। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है जिससे वह तनाव से दूर रहता है। अगर आप मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहते हैं, तो हर दिन खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से कई गंभीर बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए हम सभी को दिन में जरूर एक बार हंसना चाहिए।



पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होती,

कभी तो मीठा बोलती

पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से जी भरकर कूटती!

पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए?

चिंटू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए मैम

क्योंकि आप रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे......



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik