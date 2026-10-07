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हिंदी जोक्स: टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? चिंटू ने दिया गजब का जवाब

Wed, 07 Oct 2026 07:21 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 07:21 PM IST
सार

हिंदी जोक्स:  नियमित रूप से हंसने और मुस्कुराने से शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। इसके साथ ही आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। हंसने से तनाव से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप सुबह-शाम हंसना शुरू कर दें, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास नहीं आएगी।
 

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जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसी एक फ्री दवा की तरह है। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है जिससे वह तनाव से दूर रहता है। अगर आप मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहते हैं, तो हर दिन खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से कई गंभीर बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए हम सभी को दिन में जरूर एक बार हंसना चाहिए। 



पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होती,
कभी तो मीठा बोलती
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से जी भरकर कूटती!
पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए?
चिंटू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए मैम
क्योंकि आप रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे......
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- कल मैं सूरज पर लैक्चर देने जा रही हूं, तुम लोग क्लास मिस मत करना
पप्पू- मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम..
टीचर- क्यूं?
पप्पू- वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगी...


जोक्स: डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते तुम? पप्पू का जवाब सनकर हो गया बेहोश

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चिंटू और मिंटू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे
टीचर- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा है?
चिंटू- मैम फिर आप कहोगी कि तुम दोनों ने नकल मारी है....

पत्नी- सुनिए, मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब सुनते गुस्से से लाल हो गई बीवी

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एग्जाम शुरू होते ही बच्चे ने पेपर पर सुसु कर दिया
यह देख मैडम बोली- तुमने पेपर पर सुसु क्यों कर दिया,
बच्चा बोला- मां ने कहा था
एग्जाम में पेपर मिलने के बाद जो पहले आए वही करना,
इसके लिए पहले सू-सू किया...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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