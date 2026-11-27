आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास परेशान होने की कोई न कोई वजह है। कभी ऑफिस का काम तनाव देता है, तो कभी घर की जिम्मेदारियां दिमाग घुमा देती हैं। ऐसे में अगर दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ पल हंसने के मिल जाएं, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। हंसना सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मूड को बेहतर बनाने और तनाव से थोड़ी दूरी बनाने में भी मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि हम रोजाना कुछ समय ऐसी चीजों के लिए निकालें, जो हमें दिल से हंसने का मौका दें। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर-स्टूडेंट के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।
टीचर - बताओ, परीक्षा में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास किसे होता है?
स्टूडेंट - जिसे कुछ नहीं आता, क्योंकि उसे खोने के लिए कुछ होता ही नहीं।
2 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
टीचर - तुमने अपनी कॉपी में इतना खाली पन्ना क्यों छोड़ रखा है?
स्टूडेंट - मैम, यह आपके अगले सवालों के जवाब के लिए जगह है।
टीचर - और जवाब कहां हैं?
स्टूडेंट - अभी तो सवाल ही नहीं पता।
3 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
टीचर - अगर तुम्हारे पास पांच आम हैं और तुम दो मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
स्टूडेंट - पांच।
टीचर - ऐसा कैसे?
स्टूडेंट - मैम, आम मेरी मर्जी के बिना कोई ले ही नहीं सकता।
4 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर - बताओ, इतिहास पढ़ने से क्या फायदा होता है?
स्टूडेंट - पता चलता है कि पहले के लोग भी हमारी तरह गलतियां करते थे।
टीचर - फिर तुमने इतिहास से क्या सीखा?
स्टूडेंट - वही गलतियां दोबारा करने की पूरी तैयारी!
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
टीचर - तुम हर सवाल का जवाब देने से पहले छत की तरफ क्यों देखते हो?
स्टूडेंट - मैम, जवाब तो दिमाग में ही है, बस वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता हूं।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)