1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास परेशान होने की कोई न कोई वजह है। कभी ऑफिस का काम तनाव देता है, तो कभी घर की जिम्मेदारियां दिमाग घुमा देती हैं। ऐसे में अगर दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ पल हंसने के मिल जाएं, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। हंसना सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मूड को बेहतर बनाने और तनाव से थोड़ी दूरी बनाने में भी मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि हम रोजाना कुछ समय ऐसी चीजों के लिए निकालें, जो हमें दिल से हंसने का मौका दें। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर-स्टूडेंट के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।





टीचर - बताओ, परीक्षा में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास किसे होता है?

स्टूडेंट - जिसे कुछ नहीं आता, क्योंकि उसे खोने के लिए कुछ होता ही नहीं।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - तुमने अपनी कॉपी में इतना खाली पन्ना क्यों छोड़ रखा है?

स्टूडेंट - मैम, यह आपके अगले सवालों के जवाब के लिए जगह है।

टीचर - और जवाब कहां हैं?

स्टूडेंट - अभी तो सवाल ही नहीं पता।

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टीचर - अगर तुम्हारे पास पांच आम हैं और तुम दो मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

स्टूडेंट - पांच।

टीचर - ऐसा कैसे?

स्टूडेंट - मैम, आम मेरी मर्जी के बिना कोई ले ही नहीं सकता।

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर - बताओ, इतिहास पढ़ने से क्या फायदा होता है?

स्टूडेंट - पता चलता है कि पहले के लोग भी हमारी तरह गलतियां करते थे।

टीचर - फिर तुमने इतिहास से क्या सीखा?

स्टूडेंट - वही गलतियां दोबारा करने की पूरी तैयारी!

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