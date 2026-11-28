जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना जरूरी नहीं होता। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें, कभी दोस्तों के साथ बिताए कुछ पल और कभी किसी की कही छोटी-सी बात भी पूरे दिन को खुशनुमा बना देती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम और जिम्मेदारियों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि हंसना-मुस्कुराना भूल जाते हैं। यही वजह है कि हमें रोजाना कुछ पल ऐसे जरूर निकालने चाहिए, जब हम बिना किसी चिंता के खुलकर हंस सकें।
तो चलिए, आज पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।
जेठानी - छोटी, तुमने ऑनलाइन खाना मंगाया है?
देवरानी - हां दीदी, आज खाना बनाने का मन नहीं था।
जेठानी - फिर घर में सबके लिए मंगाया है या सिर्फ अपने लिए?
देवरानी - सबके लिए मंगाया है, लेकिन ऑर्डर करते समय एक बात का ध्यान रखा है।
जेठानी - क्या?
देवरानी - सबकी पसंद का खाना है, इसलिए शिकायत करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा!
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जोक्स का खजाना
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देवरानी - दीदी, आप घर के सारे बिल इतनी आसानी से कैसे समझ लेती हैं?
जेठानी - क्योंकि मैं हर महीने हिसाब रखती हूं।
देवरानी - मुझे भी सिखा दीजिए।
जेठानी - पहले खर्च करना कम करो, फिर हिसाब रखना अपने आप आ जाएगा।
देवरानी - दीदी, फिर तो मुझे हिसाब सीखने में बहुत समय लगेगा!
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वायरल फनी जोक्स
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जेठानी - छोटी, तुमने अपने मोबाइल में इतने सारे रिमाइंडर क्यों लगा रखे हैं?
देवरानी - दीदी, जरूरी काम भूल न जाऊं इसलिए।
जेठानी - कौन-कौन से काम याद दिलाता है मोबाइल?
देवरानी - दूध मंगाना, गैस बुक करना और आपको फोन करके पूछना कि आज क्या बनाना है!
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
देवरानी - दीदी, आप हर मेहमान का इतना अच्छे से स्वागत कैसे कर लेती हैं?
जेठानी - मुस्कुराकर बात करो, सामने वाला खुश हो जाता है।
देवरानी - और अगर मेहमान बिना बताए आ जाएं तो?
जेठानी - तब मुस्कान थोड़ी मेहनत से लानी पड़ती है!
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जोक्स इन हिंदी
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जेठानी - छोटी, तुम्हारे पौधे इतने हरे-भरे कैसे रहते हैं?
देवरानी - दीदी, मैं उनसे रोज बात करती हूं।
जेठानी - अच्छा! क्या कहती हो उनसे?
देवरानी - यही कि जल्दी बड़े हो जाओ, वरना दीदी कहेंगी कि घर में तुम्हारी जगह सब्जी उगानी चाहिए थी!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)