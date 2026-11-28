1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना जरूरी नहीं होता। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें, कभी दोस्तों के साथ बिताए कुछ पल और कभी किसी की कही छोटी-सी बात भी पूरे दिन को खुशनुमा बना देती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम और जिम्मेदारियों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि हंसना-मुस्कुराना भूल जाते हैं। यही वजह है कि हमें रोजाना कुछ पल ऐसे जरूर निकालने चाहिए, जब हम बिना किसी चिंता के खुलकर हंस सकें।

तो चलिए, आज पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।



जेठानी - छोटी, तुमने ऑनलाइन खाना मंगाया है?

देवरानी - हां दीदी, आज खाना बनाने का मन नहीं था।

जेठानी - फिर घर में सबके लिए मंगाया है या सिर्फ अपने लिए?

देवरानी - सबके लिए मंगाया है, लेकिन ऑर्डर करते समय एक बात का ध्यान रखा है।

जेठानी - क्या?

देवरानी - सबकी पसंद का खाना है, इसलिए शिकायत करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा!

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवरानी - दीदी, आप घर के सारे बिल इतनी आसानी से कैसे समझ लेती हैं?

जेठानी - क्योंकि मैं हर महीने हिसाब रखती हूं।

देवरानी - मुझे भी सिखा दीजिए।

जेठानी - पहले खर्च करना कम करो, फिर हिसाब रखना अपने आप आ जाएगा।

देवरानी - दीदी, फिर तो मुझे हिसाब सीखने में बहुत समय लगेगा!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जेठानी - छोटी, तुमने अपने मोबाइल में इतने सारे रिमाइंडर क्यों लगा रखे हैं?

देवरानी - दीदी, जरूरी काम भूल न जाऊं इसलिए।

जेठानी - कौन-कौन से काम याद दिलाता है मोबाइल?

देवरानी - दूध मंगाना, गैस बुक करना और आपको फोन करके पूछना कि आज क्या बनाना है!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवरानी - दीदी, आप हर मेहमान का इतना अच्छे से स्वागत कैसे कर लेती हैं?

जेठानी - मुस्कुराकर बात करो, सामने वाला खुश हो जाता है।

देवरानी - और अगर मेहमान बिना बताए आ जाएं तो?

जेठानी - तब मुस्कान थोड़ी मेहनत से लानी पड़ती है!

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik