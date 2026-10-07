जोक्स: डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते तुम? पप्पू का जवाब सनकर हो गया बेहोश

जोक्स: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला...





संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया

टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?

संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई

टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?

संजू- आई, पर जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई

टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?

संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!

