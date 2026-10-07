जोक्स: डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते तुम? पप्पू का जवाब सनकर हो गया बेहोश

जोक्स: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला...
संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया
टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?
संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई
टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई, पर जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई
टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!
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वायरल चुटकुले
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डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते ना तुम?
पप्पू- हां, अब बिल्कुल छोड़ दी है। कोई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूं।
डॉक्टर- बहुत अच्छे। और बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है?
पप्पू- जी, यह तो मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा है।
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मजेदार फनी जोक्स
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भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं
राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?
भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!
मजेदार चुटकुले: मिंटू- तू पढ़ाई कब करता है? चिंटू ने दिया ऐसा जवाब कि हंसने पर हो जाएंगे मजबूर
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मजेदार फनी जोक्स
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किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया,
एक बच्चा ये देख रहा था,
उसने अपने पिता से पूछा - पिताजी दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं ?
पिता ने उत्तर दिया - बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।
पत्नी- सुनिए, मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब सुनते गुस्से से लाल हो गई बीवी
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर- लड़कियां अगर पराया धन हैं तो लड़के क्या होते है?
चिंकू- सर चोर होते हैं!
टीचर- वो कैसे?
चिंकू- क्योकि चोरों की नजरहमेशा पराये धन पर होती है।