पत्नी- सुनिए, मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब सुनते गुस्से से लाल हो गई बीवी

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होते, बल्कि दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बीच कुछ पल सुकून देने का भी काम करते हैं। कई बार छोटी सी मजेदार बात भी खराब मूड को बेहतर कर देती है और चेहरे पर मुस्कान ला देती है। परिवार और दोस्तों के साथ हल्के-फुल्के जोक्स शेयर करने से माहौल भी खुशनुमा बनता है। इसलिए रोज की व्यस्त जिंदगी में कुछ मिनट हंसी-मजाक के लिए निकालना भी जरूरी है। अगर आप भी अपने दिन में थोड़ी मस्ती और मुस्कान जोड़ना चाहते हैं, तो देवर-भाभी के रिश्ते पर बने ये साफ-सुथरे और मजेदार जोक्स जरूर पढ़ें।



पत्नी - सुनिए, मैं मोटी लग रही हूं क्या?

पति - नहीं।

पत्नी - सच?

पति - हां, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सच बोल दिया तो।

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पति - तुम्हें मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?

पत्नी - जब आप चुप रहते हैं।

पति - और जब मैं बोलता हूं?

पत्नी - तब मुझे पहली वाली बात और अच्छी लगती है।



पत्नी - अगर मैं खो जाऊं तो आप मुझे कैसे ढूंढेंगे?

पति - पुलिस में शिकायत करूंगा।

पत्नी - और अगर पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार कहां देखा था?

पति - घर में... और उम्मीद करूंगा कि पुलिस आपको वापस न ढूंढ पाए।



पति - डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है।

पत्नी - तो?

पति - तो मैं कुछ दिन मायके जा रहा हूं।

पत्नी - डॉक्टर ने ये भी कहा था कि इलाज घर पर ही होगा।

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पत्नी - आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं ना?

पति - बिल्कुल।

पत्नी - कल क्यों नहीं बोला?

पति - कल मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था।



पत्नी - मेरी सहेली कह रही थी कि उसका पति उसे हर महीने शॉपिंग के लिए पैसे देता है।

पति - तो?

पत्नी - आप मुझे कब देंगे?

पति - जब तुम्हारी सहेली अपने पति को मेरा नंबर देगी।



पति - आज से मैं घर के काम में तुम्हारी मदद करूंगा।

पत्नी - सच?

पति - हां।

पत्नी - तो ये कपड़े मशीन में डाल दो।

पति - मैंने मदद करने की बात कही थी, नौकरी करने की नहीं।

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पत्नी - आप मेरी कोई बात याद रखते हैं?

पति - बिल्कुल।

पत्नी - मैंने कल क्या कहा था?

पति - यही तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि मुझे कुछ याद रखना था।



पति - तुम्हें मुझसे शादी करके क्या मिला?

पत्नी - अनुभव।

पति - कैसा अनुभव?

पत्नी - अब मुझे पता है कि अगली बार क्या नहीं करना है।

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